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Заморозки, дождь и +24°: народный синоптик дал прогноз на апрель в Украине

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В Украину в начале апреля придет похолодание вплоть до заморозков, однако во второй половине месяца ожидается резкое потепление до +24°.

Подробно о том, какая погода ожидается в Украине в апреле, рассказал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

По словам синоптика, в начале апреля на 3-4 дня придет похолодание.

"Ночные температуры по северным и центральным областям опустятся до 0. По северным областям будет доходить даже до минусовых температур -1...-2. А дневные температуры +8...+9. А начиная с 6 до 12 апреля дневные температуры будут подниматься до +18...+20 градусов", – рассказал он.

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"В период с 7 по 9 апреля ожидается подход циклона, будет дождь. Затем – небольшое понижение температур к 14-15 апреля. Дневные температуры будут порядка +12...+14 по северным областям. По центру Украины будет на 2-3 градуса теплее", – сообщил Горбань.

По его словам, на Вербную неделю придет похолодание, ветреная погода, возможны дожди.

Народный синоптик отметил, что перед Пасхой потеплеет до +22...+24, и такая погода будет до конца месяца. "Осадки просчитываются на вторую половину дня на Пасху. Концовка апреля – без осадков", – добавил он.

Заморозки, дождь и +24°: народный синоптик дал прогноз на апрель в Украине

golos.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украинском научно-исследовательском метеорологическом институте дали прогноз погоды в Украине до конца весны.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПрогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Теги
погодасиноптик
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