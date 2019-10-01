До -23! Синоптики рассказали о суровой погоде в октябре

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз на октябрь 2019 года в Украине.

Так, они указали среднюю месячную температуру и количество осадков во втором месяцу осени. Данные опубликованы на их сайте.

"Средняя месячная температура предполагается 7-12°, в горных районах 6-7° тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 32-65 мм, в горных районах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений", – говорится в сообщении.

Суровая осень в Украине Иллюстрация

При этом также описана климатическая картина октября в целом. В частности, указано, что заморозки в первой половине октября – явление обычное.

"Абсолютный максимум температуры 25-35° тепла, в горных районах 18-24° тепла; абсолютный минимум 5-16° мороза, в Карпатах, северных, восточных и центральных областях местами 18-23° мороза", – рассказали синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 1 октября, на территорию Украины с Западной Европы переместится влажный и более прохладный воздух. Ожидаются шквалы и ухудшение погодных условий.

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