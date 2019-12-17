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17 декабря • обновлено в 14:19
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До +18 и дожди: синоптик дала теплый прогноз по Украине

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В среду, 18 декабря, в Украине ожидается очень теплая и совсем не зимняя погода, при этом к концу недели некоторые регионы все же накроют осадки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в большинстве областей температура воздуха в течение дня будет достигать +7... +13, а на западе и юге до +10... +15 градусов.

"Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму. При таком тепле, какие там дожди. Лишь или солнце, или теплые облака. То есть, осадков завтра не предвидится", – написала она.

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Зима отменяется? Синоптики дали теплый и солнечный прогноз погоды в Украине

В среду, 18 декабря, в Украине ожидается до 15 градусов тепла

В среду, 18 декабря, в Украине ожидается до 15 градусов тепла

Как отметила синоптик, антициклон Urte из районов Черного моря и Турции отгонит все дожди и снега с территории нашей страны. А юго-западный ветер будет или небольшим, или максимум умеренным.

Погода 18 декабря в Украине

Погода 18 декабря в Украине

Facebook/Наталья Диденко

"В Киеве завтра планируется пик прогулов среди студентов, школьников и практически всех слоев занятых граждан, офисных и не офисных. Разве можно будет сидеть в помещении, когда на улице будет +12 градусов?" – пошутила Диденко, рассказывая о синоптической ситуации 18 декабря в столице.

Она подчеркнула, что до конца недели в Украине будет держаться теплая и сухая погода, а дожди появятся ближе к выходным.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики изменили прогноз на ближайшие праздники в Украине, пообещав украинском традиционную рождественскую погоду.

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Автор
Марта Рок
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода тепло
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