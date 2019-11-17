До -10: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

После воскресных 20 градусов тепла в Украину на следующей неделе постепенно начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.
Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, погода резко испортится, особенно на Закарпатье.
По словам эксперта, с понедельника, 18 ноября похолодание понемногу будет охватывать всю территорию страны.
Погода в Украине
В первый день недели, 18 ноября, в Украине в течение дня ожидается + 6... + 11 градусов, на Западе +12... +16 градусов.
Далее ожидаются ночные морозы. К середине недели температура воздуха будет достигать 10 градусов ниже нуля в Луганской и Донецкой области.
По словам синоптика, дождей не предвидится. Однако в четверг, 21-го ноября рванет сильный ветер.
В Киеве понедельник будет сухим. Ближайшей ночью +1... +4 градуса, а днем около +7 градусов.
В дальнейшем в столице постепенно будет холодать, ночью ожидаются небольшие морозы, а днем до + 2...+ 5 градусов.
21 ноября, в четверг, в Киеве также ожидается сильный штормовой ветер.
"Так что наступает эпоха смешных бумбонов и толстых пуховиков. Элегантные пальто и ботинки на тонкой подошве пакуем на "дальние деревни", в дальние уголки шкафов", – сообщила Диденко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз погоды в Украине. В стране будет наблюдаться постепенное снижение температуры.
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