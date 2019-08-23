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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
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Синьо-жовтий прапор — символ Перемоги!

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Синьо-жовтий прапор — символ Державності та Соборності України.

Синьо-жовтий прапор — символ незламності духу та жертовності українського народу.

Синьо-жовтий прапор — символ Перемоги!

Синьо-жовтий прапор — символ Перемоги!

Брати і сестри!

Прийде час - і наш синьо-жовтий стяг знову замайорить в Донецьку і Луганську, Сімферополі та Севастополі!

Прийде час - і наші національні барви засяють на весь світ!

З Днем Державного прапора!

Україна понад усе!

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Тема
День прапора України
Персона
Дмитрий Ярош
Место
Украина
Теги
украинский флаг флаг Украины красно-черный флаг ОУН-УПА праздник победа
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ми не здамося тож так і буде.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Дима, извините, но символом победы,символом незгибаемости он был в 2014. Да,в прочем, до марта и апреля. А сейчас это символ голубых в желтом доме. Вы искрене верите что при этом ЗЕденте и его слугах страна что то достигнет? Вчера услышал ЗЕдента по поводу дня флага. Он посчитал что он на сцене квартала? Тон,голос. Издевательство над страной.
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