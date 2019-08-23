Синьо-жовтий прапор — символ Державності та Соборності України.

Синьо-жовтий прапор — символ незламності духу та жертовності українського народу.

Синьо-жовтий прапор — символ Перемоги!

Брати і сестри!

Прийде час - і наш синьо-жовтий стяг знову замайорить в Донецьку і Луганську, Сімферополі та Севастополі!

Прийде час - і наші національні барви засяють на весь світ!

З Днем Державного прапора!

Україна понад усе!

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