Синьо-жовтий прапор — символ Державності та Соборності України.
Синьо-жовтий прапор — символ незламності духу та жертовності українського народу.
Синьо-жовтий прапор — символ Перемоги!
Брати і сестри!
Прийде час - і наш синьо-жовтий стяг знову замайорить в Донецьку і Луганську, Сімферополі та Севастополі!
Прийде час - і наші національні барви засяють на весь світ!
З Днем Державного прапора!
Україна понад усе!
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