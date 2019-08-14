Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
Блогер Все статьи автора

Россия опять стягивает на Донбасс тяжелую военную технику

132

На Донбассе до проведения "референдума" 2014 года, на котором большинство жителей захотели воссоединиться с русским миром в одно целое, Россия проводила массовые "промывания мозгов" населению Донецкой и Луганской областей. Результатом этого и стала война на Востоке Украины…

В тот же момент, Россия заявляла на весь мир, что "ихтамнет" – это всё шахтёры и рабочие, которые не согласны с политикой Украины. Но самое интересное то, что на территории Донбасса не было оружейных складов и баз хранения техники.

Откуда у "шахтёров" танки, модернизированное оружие, форма и экипировка производства "MADE IN RUSSIA".

Все "гуманитарные конвои", которые РФ отправила на территорию Донбасса – это всего лишь прикрытие страшных преступлений против украинского народа, которые им нужно скрыть от мира.

Новости
Как в "ДНР" сшибают бабло за украинские товары

Что касается самого населения временно оккупированной территории Донбасса, то им уже настолько надоело все происходящее, что они уже проклинают всё, что связанно с русским миром. Он далёк от моральных ценностей, которые есть основополагающими принципами в цивилизованных странах.

Но, самое страшное другое. Местные жители начали бояться того, что РФ начала стягивать в мирные населенные пункты "молодых республик" тяжелую технику. Свидетельство этому есть переписка матери и сына…

Переписка

Переписка

Что вы скажете на это, любители русского мира? Вот перед вами естественное лицо России. Она так везде решает все свои “траблы”.

Но не стоит ли вам задуматься о том, что может быть в ближайшем будущем!? ВЫ, можете предотвратить эти злые умыслы. У вас есть дети, близкие вам люди, которые безвинны, а они могут пострадать от неудачных экспериментов русского мира!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Российско-украинский конфликт Псевдореферендумы на юго-востоке Украины
Место
Украина Донецк
Теги
Россия Новости России Донбасс ДНР Новости ДНР Новости ЛНР Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...