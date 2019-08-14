На Донбассе до проведения "референдума" 2014 года, на котором большинство жителей захотели воссоединиться с русским миром в одно целое, Россия проводила массовые "промывания мозгов" населению Донецкой и Луганской областей. Результатом этого и стала война на Востоке Украины…

В тот же момент, Россия заявляла на весь мир, что "ихтамнет" – это всё шахтёры и рабочие, которые не согласны с политикой Украины. Но самое интересное то, что на территории Донбасса не было оружейных складов и баз хранения техники.

Откуда у "шахтёров" танки, модернизированное оружие, форма и экипировка производства "MADE IN RUSSIA".

Все "гуманитарные конвои", которые РФ отправила на территорию Донбасса – это всего лишь прикрытие страшных преступлений против украинского народа, которые им нужно скрыть от мира.

Что касается самого населения временно оккупированной территории Донбасса, то им уже настолько надоело все происходящее, что они уже проклинают всё, что связанно с русским миром. Он далёк от моральных ценностей, которые есть основополагающими принципами в цивилизованных странах.

Но, самое страшное другое. Местные жители начали бояться того, что РФ начала стягивать в мирные населенные пункты "молодых республик" тяжелую технику. Свидетельство этому есть переписка матери и сына…

Переписка

Что вы скажете на это, любители русского мира? Вот перед вами естественное лицо России. Она так везде решает все свои “траблы”.

Но не стоит ли вам задуматься о том, что может быть в ближайшем будущем!? ВЫ, можете предотвратить эти злые умыслы. У вас есть дети, близкие вам люди, которые безвинны, а они могут пострадать от неудачных экспериментов русского мира!

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