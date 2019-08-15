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Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
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Пушилин испугался и усилил комендантский час в "ДНР"

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С 19:00 15 августа 2019 года на территории "ДНР" усилятся меры комендантского часа, соответствующее распоряжение подписал Денис Пушилин. Раньше комендантский час продолжался с 23 до 04.00 утра.

В связи с падением рейтинга поддержки главы "ДНР" и распространением протестных слухов среди местных жителей, Пушилин решил обезопасить себя. Так же в "республике" грядут большие праздники, день Донецка, день шахтера и конечно самая страшная дата 31 августа – смерть "героя ДНР" А.Захарченко.

Распоряжения Дениса Пушилина

Распоряжения Дениса Пушилина

Так вот, в информационном поле “республики” широко распространяется в средствах массовой информации “ДНР” о готовящейся провокации со стороны Украины на эти дни. В связи с этим, Пушилин решил, что под этот всплеск можно и усилить контроль над населением “квазиреспублики”.

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По состоянию, на сегодня ситуация в Донецке очень тяжелая как в гуманитарном, так и в экономическом отношении, поэтому у населения преобладает чувство тревоги и опасения за свое будущее.

В связи с этим население может высказывать действующей власти свое недовольство, а именно главе "ДНР" Д.Пушилину. Чтобы предотвратить всевозможные митинги и протесты, он подписал распоряжение об усилении комендантского часа.

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Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Тема
Убийство Александра Захарченко
Персоны
Денис Пушилин Александр Захарченко
Место
Украина Донецк
Теги
Новости ДНР ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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