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"Для них жизнь ничто": стало известно, кто несет ответственность за теракт в Керчи

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В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года за гибель людей в ходе массового расстрела в керченском политехническом колледже ответственность несет Россия, которая оккупировала Крым в 2014 году.

Об этом OBOZREVATEL заявил экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко.

"На территории украинского Крыма, оккупированного РФ, погибли украинские граждане. Украинская власть должна очень жестко поставить вопрос о том, что в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, никто иной, как оккупирующая держава отвечает за безопасную жизнь наших граждан на территории. И тут вся вина ложится на РФ, как на страну-оккупанта", - заявил Андрей Сенченко.

По его словам, Россия сама себе создает угрозу терактов, если таковой действительно имел место, когда берет активное участие в военных конфликтах.

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"РФ, в силу своей неадекватной внутренней и внешней политики, поучаствовала во многих военных конфликтах, разожгла эти конфликты и пожинает их последствия. В разных регионах есть традиции, связанные с местью, терроризмом и прочим, на том же Кавказе или Сирии, и вмешиваясь в такие конфликты Россия провоцирует дополнительную террористическую угрозу в отношении своей территории", - говорит политик.

При этом Сенченко не откидывает и тот вариант, что теракт может быть устроен и с целью дальнейших провокаций РФ против Украины.

"Я совершенно не исключаю, что РФ может в этом или следующем случае просто создавать поводы для каких-то последующих действий, в том числе и в отношении Украины. Для них жизнь украинских граждан ничего не стоит, и ради достижения своих целей, они способны на все", - отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном крымском городе Керчь, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже. В Центре медицины катастроф РФ сообщают о 19-ти погибших. В Следственном комитете РФ заявили, что 17 из 19 человек погибли от огнестрельных ранений.

В здании колледжасработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Савченко Анатолий
Савченко Анатолий
а если они себя украинцами не считают то што? камни с неба они же этого хотели
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1
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях и теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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andreyev andrei
andreyev andrei
Ссука хохложопская. Вряд ли среди погибших детей хоть один был гражданином сраной укропии. Твари, уже начали пляски на костях....
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