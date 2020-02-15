"Для нас это невозможно": Зеленский назвал главную проблему выборов в ОРДЛО

Местные выборы в ОРДЛО в октябре этого года не могут быть проведены без соблюдения безопасности и политических условий да еще и с нарушением Конституции Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской сфере безопасности конференции. По его словам, выборы на Донбассе не могут проходить под звуки выстрелов и без нашего контроля украино-российской границы.

Война на Донбассе

"Мы хотим провести местные выборы на всей территории Украины, включая ОРДЛО, в октябре 2020 года. Хотелось бы и в Крыму. Но этого нельзя сделать без соблюдения элементарных политических условий по безопасности, с нарушением Конституции Украины и международных стандартов демократических выборов. Для нас это невозможно. Особенно сегодня, когда российская сторона открыто информирует весь мир, что в прошлом году на временно неподконтрольных территориях Украины было выдано 125 тысяч российских паспортов. Я уже говорил в Париже и повторяю еще раз: людям на Донбассе нужны легитимные выборы. Они не могут быть такими, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов, да и еще и без контроля нашей границы", – заверил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия). Сначала заговорил на английском языке, а затем перешел на украинский.

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