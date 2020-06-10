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10 июня • обновлено в 15:30
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Директор предприятия "Укроборонпрома" попался на разглашении гостайны

2.3т
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили генерального директора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром" на разглашении государственной тайны.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что он якобы привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился.

Следователи и оперативники спецслужбы выяснили, что директор знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима. Однако продолжал оказывать распоряжения и налагать резолюции для непосредственного ознакомления и работы подчиненного с документами.

Директор предприятия "Укроборонпрома" попался на разглашении гостайны

Директор предприятия "Укроборонпрома" попался на разглашении гостайны

Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне операции Объединенных сил.

В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины чиновнику сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-майор Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов, оставили под стражей.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Теги
Укроборонпром Служба безопасности Украины
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