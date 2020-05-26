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26 мая • обновлено в 17:31
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Директор Музея Гончара рассказал о "маски-шоу" от ГБР: сломали дверь, не разрешали пользоваться телефоном

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Директор Музея Ивана Гончара Петр Гончар подтвердил, что 25 мая неизвестные с оружием без решения суда взломали дверь и вошли в помещение, блокировали его и сотрудников в помещениях музея и не позволяли пользоваться телефоном.

Об этом он сообщил журналистам под зданием Музея. Гончар рассказал, что находился в своем кабинете в то время, как спецназ Госбюро расследований, не предупредив, проломился в здание.

"Какое судебное решение? Выломали двери, запрещали звонить по телефону. Не объясняли ничего. Я пытался звонить владельцу коллекции для разрешения на просмотр коллекции. Запрещали. Объясняли, что осмотрят помещение в соответствии своим должностным обязанностям, что они имеют право общественные помещения осматривать. Это помещение коммунальной собственности. Я был там, но двери выломали в экспозицию. Возможно, они выносят работы где-то. Никто не показывал решения суда. Я был в кабинете, они сами проломились, даже не предупредили, что ломают двери", – рассказал директор музея .

Директор Музея Гончара рассказал о "маски-шоу" от ГБР: сломали дверь, не разрешали пользоваться телефоном

Напомним, спецназ ГБР ворвался в помещение Музея Ивана Гончара, где сегодня открылась экспозиция картин художников с украинскими корнями из коллекции семьи Порошенко. Как отмечают очевидцы событий, перед тем, как ворваться в помещение, люди, которые назвались сотрудниками ГБР, в течение длительного времени сидели в микроавтобусе возле музея.

По словам свидетелей, люди, которые ворвались в музей, были в масках и с оружием.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко открыл выставку семейной коллекции картин и подколол ГБР, пригласив его следственных ознакомиться с доказательствами законности приобретения им произведений искусства.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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