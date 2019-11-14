Бывшая санитар 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины Екатерина Стандартюк (Коршик) неоднократно рисковала жизнью, спасая раненных. Теперь девушке самой необходима помощь – она борется с тяжелой болезнью. Одна в чужом городе – ее дом остался на оккупированной территории.

Екатерина Стандартюк (Коршик)

В батальон Катерина попала добровольцем в 2015 году. Поначалу в ее обязанности входило обеспечение медицинской службы связью, однако девушка очень хотела помогать раненным, реально спасать парней. Окончила курсы и стала санитаром медицинского пункта.

Одним из первых "боевых крещений" для молодого медика стали события возле поселка Новгородское Донецкой области в 2015 году.

"Начались тяжелые позиционные бои, участились обстрелы. Катя была в составе бригады медиков - им часто приходилось работать на передовой", - рассказывал OBOZREVATEL командир роты, в которой служила девушка-санитар.

Впоследствии такого рода задачи стали будничными для молодого медика.

Ее в батальоне любили. Мужество и доброта – такое сочетание есть не у каждого. Однако многомесячная служба не прошла для нее даром. Девушка видела муки раненных и умирающих бойцов и пропускала все переживания через себя. Возможно, что именно сильный стресс и стал причиной развития у нее рассеянного склероза", – писал ранее мой коллега.

Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Во время болезни происходит разрушение нервной ткани и замещение ее рубцовой (со старческим склерозом РС ничего общего не имеет - прим.).

"Нанести удар" по болезни Кати может препарат, на покупку которого у нее нет денег. Прошлый раз нам удалось собрать, верю, что получится и сейчас. Иначе девушка как минимум окажется в инвалидном кресле, а этого ну никак нельзя допустить.

На курс лечения нужны два флакона препарата ОКРЕВУС (Ocrevus) - это около 230 тысяч гривен (стоимость постоянно меняется и Катя спешит купить до скачка цен). Хорошая новость в том, что часть уже есть, но осталось собрать 80 тысяч гривен.

Катя получает пенсию по инвалидности (у нее 2-я группа): сначала 4 тысячи гривен, потом подняли до восьми. Однако второй месяц девушка сидит без денег. Говорит, что так как постоянно живет в Виннице, то решила перевести сюда выплаты. Но пенсионный фонд отправил запрос в Луганскую область (нужна одна справка) и до сих пор нет ответа.

Ежемесячно Катя тратит на "сопутствующие" лекарства от 2 до 5 тысяч гривен, а их нужно принимать пожизненно.

Катя живет в Виннице в квартире, по сути, чужих людей, которые ее приютили. "Двушку" в самой обычной многоэтажке делит с пенсионерами.

Говорит – если бы был свой угол, то хотя бы могла работать на дому, делать маникюр. Стала на квартирный учет, но аж 435-ой. Земельный участок, на который имеет право участник боевых действий, получить не может – местная власть говорит, что земли нет.

Вот такой замкнутый круг. Однако несмотря на трудности, Катя не унывает, не теряет надежду. Хотя бы на то, что удастся собрать средства на очередной курс лечения. На предыдущий, третий, деньги тоже собирали всем миром.

"Я всем очень благодарна! Ой, еще расскажу. Вашу публикацию тогда прочитал уже бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Со мной связались, а потом я получила перевод на 50 тысяч гривен. Я чуть не упала! После этого мне позвонили проверить, пришли ли деньги и сказали, что это личные средства Муженко", - рассказывает Катя. И добавляет, что даже маленький перевод в 10 гривен для нее бесценен.

"После предыдущего курса мне стало лучше и я даже смогла сходить на рыбалку!"

Ну что, совершим чудо еще раз? Мы же своих не бросаем?

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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

5168 7573 1607 4311 Коршик Екатерина Юрьевна (карта ПриватБанка).

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