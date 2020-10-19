Дети из гомосексуальных семей успешнее в учебе, чем их сверстники – исследование

Ученые из Лювенського католического университета в Бельгии выяснили, что дети, воспитанные гомосексуальными парами, более успешны в школе, чем их сверстники, воспитанные в гетеросексуальных семьях.

Результаты исследования были опубликованы в журнале American Sociological Review. Специалисты проанализировала данные об успешности в учебе 1,2 млн детей из Нидерландов, рожденных с 1998 по 2007 гг. Из них 2900 воспитывали однополые пары родителей. В анализе учитывали также годовой доход родителей, их возраст и образование, а также количество детей в семье.

Как выяснилось, оценки детей с гомосексуальных семей оказались на 0,139 стандартных отклонений выше, чем у их сверстников из гетеросексуальных семей. Кроме того, у детей, которых воспитывали однополые родители, оказалась на 4,8% выше вероятность получить диплом.

Исследователи считают, что это связано с социономическими факторами. Чтобы однополая пара могла усыновить ребенка или воспользоваться услугами суррогатной матери, нужен высокий уровень достатка, а он, в свою очередь, непосредственно влияет на образование ребенка. Поэтому успех детей в обучении объясняется тем, что они воспитывались в лучших условиях.

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