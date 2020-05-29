Дети инвесторов "Укрбуда" трогательно обратились к Зеленскому: защитите нашу мечту!

Дети инвесторов госкорпорации "Укрбуд" записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разблокировать недострои.
Видео было опубликовано на Youtube-канале "Инвесторы Укрбуд". Они напомнили президенту, что, несмотря на его обещание, строительство жилых комплексов не восстановлено, а люди все еще ждут свое оплаченное жилье (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Несколько лет назад мама сказала, что мы переедем в новый дом. Мы вместе ездили выбирать новую квартиру. Я была рада видеть, как краны строят наш дом. Мы с мамой наблюдали и планировали ремонт. Господин президент, очень вас просим, пожалуйста, разблокируйте "Укрбуд"! Защитите нашу мечту", – сказали дети в обращении.
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Кроме того, родители детей направили письма в Офис Президента с напоминанием об обещании и привлекли к ним детские рисунки о желанной собственной комнате в квартире.
Для того, чтобы привлечь внимание президента к проблемам с выполнением его обещания, инвесторы зарегистрировали петицию, которая набрала 25000 необходимых подписей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.
20 апреля 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд не взял под стражу Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.
29 апреля выяснилось, что Высший антикоррупционный суд взыскал с Микитася в доход государства 30 миллионов гривен. Также ему назначен новый залог в размере 100 миллионов гривен.
15 мая суд снял с Микитася электронный браслет и вернул загранпаспорт. Таким образом ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении обязанностей для экс-главы "Укрбуда".
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