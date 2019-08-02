Детей в заложники и стрельба: в Крыму дико отпраздновали день ВДВ

В пятницу, 2 августа, в городе Севастополь в аннексированном Крыму оккупанты отпраздновали российский День воздушно-десантных войск, устроив показательные учения при участии детей.

Об этом пишут "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, российские военные показали захват так называемых террористов и освобождение заложников, роль которых выполняли мальчики и девочки из разных патриотических отрядов, где их с малых лет приучают к войне: дают оружие и вербуют "защищать Россию".

День ВДВ в Крыму

Зрелищности странному действию попытались придать также пиротехникой и стрельбой. Примечательно, что один из спецназовцев навел оружие на зрителей, изображая, что стреляет в них.

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, до 2017 года украинские десантники также отмечали День воздушно-десантных войск. В связи с российской агрессией праздник переименовали в День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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