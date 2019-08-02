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Детей в заложники и стрельба: в Крыму дико отпраздновали день ВДВ

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В пятницу, 2 августа, в городе Севастополь в аннексированном Крыму оккупанты отпраздновали российский День воздушно-десантных войск, устроив показательные учения при участии детей.

Об этом пишут "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, российские военные показали захват так называемых террористов и освобождение заложников, роль которых выполняли мальчики и девочки из разных патриотических отрядов, где их с малых лет приучают к войне: дают оружие и вербуют "защищать Россию".

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День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Зрелищности странному действию попытались придать также пиротехникой и стрельбой. Примечательно, что один из спецназовцев навел оружие на зрителей, изображая, что стреляет в них.

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

День ВДВ в Крыму

День ВДВ в Крыму

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, до 2017 года украинские десантники также отмечали День воздушно-десантных войск. В связи с российской агрессией праздник переименовали в День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
какое ущербное дикое зрелище , с этими животными зоопарка что то произошло , сбой в сером веществе , оно переместилось в жопу
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного м айданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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Junio Van
Junio Van
помню как крутой спецхоxлоназ глотку перерезал на показухе в детском лагере в /на,аж фонтан красный бил... )))
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