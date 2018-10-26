В останній місяць знову активізувались російські ЗМІ. Знову закликають до крові в Україні, до підпалу храмів і до всього, з чого зможуть зробити сюжети для світової спільноти про те, як "у фашистській Україні притискають православних, росіян й інших людей, які говорять іншою мовою". Взагалі-то це звичайна практика російських ЗМІ, але останнім часом вона активізувалася за рахунок поразки Росії у випадку із томосом, у боротьбі за УПЦ. Російські ЗМІ це дуже бісить, а ще більше це бісить Путіна особисто. Ось чому він активізувався.
Насправді я очікував такої реакції, про що писав у себе на ФБ і в каналі на Ютуб. Ситуація буде тільки погіршуватися, бо завдання Кремля – дестабілізація України до президентських виборів. Тому пропагандисти намагаються влізти у різні сфери, щоб вплинути на суспільну думку українців і розповсюдити хаос в країні.
Із цього плану росіянам поки що нічого не вдалося. Але дещо таки вийшло. На даний час вони змогли захопити дві третини новинного медійного ринку в Україні. Із 6% загального новинного мовлення, 4% - займають 112 канал і Newsone. На інформаційному фронті Росія робить дуже успішний наступ. Це помітно і це небезпечно.
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.