В останній місяць знову активізувались російські ЗМІ. Знову закликають до крові в Україні, до підпалу храмів і до всього, з чого зможуть зробити сюжети для світової спільноти про те, як "у фашистській Україні притискають православних, росіян й інших людей, які говорять іншою мовою". Взагалі-то це звичайна практика російських ЗМІ, але останнім часом вона активізувалася за рахунок поразки Росії у випадку із томосом, у боротьбі за УПЦ. Російські ЗМІ це дуже бісить, а ще більше це бісить Путіна особисто. Ось чому він активізувався.

Насправді я очікував такої реакції, про що писав у себе на ФБ і в каналі на Ютуб. Ситуація буде тільки погіршуватися, бо завдання Кремля – дестабілізація України до президентських виборів. Тому пропагандисти намагаються влізти у різні сфери, щоб вплинути на суспільну думку українців і розповсюдити хаос в країні.

Новости Нам еще принимать бегущих из России

Із цього плану росіянам поки що нічого не вдалося. Але дещо таки вийшло. На даний час вони змогли захопити дві третини новинного медійного ринку в Україні. Із 6% загального новинного мовлення, 4% - займають 112 канал і Newsone. На інформаційному фронті Росія робить дуже успішний наступ. Це помітно і це небезпечно.