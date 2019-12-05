Держит тесть Малахова: в сети указали на связь Cosmopolitan с Россией

Журнал Cosmopolitan Украина входит в мидиагруппу российского магната Виктора Шкулева Hearst Shkulev Ukraine.

На этот нюанс обратили внимание пользователи сети после скандала с заместителем главного редактора издания Евгенией Плихиной, которая неуважительно высказалась о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

"И главное, что нужно знать о нашем Cosmopolitan. Он входит в медиагруппу тестя Андрея Малахова - Виктора Шкулева", – написала на своей странице в Facebook украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

Евгения Плихина и Cosmopolitan: продолжение скандала "Главком"

Согласно данным, которые есть в открытом доступе в сети, это действительно так. Российский телеведущий Малахов женат на старшей дочери Шкулева – Наталье.

Издательский дом Hearst Shkulev Ukraine приобрел лицензию на издание Cosmopolitan и сайт cosmo.com.ua в ноябре 2014 года.

HS Ukraine имеет в своем портфеле также ELLE, ELLE Decoration, MAXIM, HARPER’S BAZAAR.

Как сообщал OBOZREVATEL, в издании уже отреагировали на скандал, разместив в соцсети два предложения с извинениями. От журнала потребовали немедленно уволить Плихину.

Позже стало известно, что Плихину внесли в базу "Миротворца".

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