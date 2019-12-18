Ганебна історія. Після широко розпіареного "скасування недоторканності" у тексті Конституції – депутатів сьогодні зробили ще більш недоторканними, ніж вони були дотепер. Зробили це в тексті закону 2237, тихенько і підступно. Тепер депутатам можна вкрасти, без поспіху переписати вкрадене на родичів, уникнути порушення справи і швидких слідчих дій – новий закон з його навмисно ускладеними процедурами все це депутатам дозволяє.

Що далі? Депутати своє ганебне слово сказали. Тепер слово за Зеленським. Або він ветує ухвалений закон і змусить свою фракцію дійсно встановити для депутатів відповідальність за вчинені кримінальні злочини. Або ж він підпише закон і тим самим покаже всьому суспільству – то все їхні спільні, із Зеленським, лише PR-ігрища.

Аналіз ухваленого закону за цим лінком: https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/18/7235215/

Депутаты Верховной Рады DW

ФБ Вікторії Новихіної

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