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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Боевики "ДНР" документировали преступления по Боингу

4.5т

Командир ПВО боевиков "ДНР" в Снежном Владимир Цемах, которого на днях похитили в ОРДЛО украинские спецслужбы, отличался неуместной болтливостью. В 2015 году он сам радостно хвастался на камеру, как забирал и прятал некий "Бук". Очевидно, тот самый, из которого и был сбит малазийский "Боинг".

Самое поразительное, что фантастические кретины, которое это видео снимали, почему-то не стали вырезать этот фрагмент, а просто попытались "запикать" слово "бук", которое, тем не менее, прекрасно читается по губам Цемаха.

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Вероятно, это видео, которое долго пылилось на никому не известном канале раменского отделения российской партии "Родина" в ютубе, стало одной из причин, по которой Цемаха было решено захватить и вывезти из ОРДЛО.

Даже особо париться с поиском доказательств не нужно. Ребята сами старательно документировали свои преступления.

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"Новости ДНРНовости ЛНРБоинг МН17РоссияРоссия - страна-агрессорНовости РоссииНовости Донбасса
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Он произносил не слово БУК,а слово КУЙ....."украинские спецслужбы"...самим не смешно?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
начинается со слов * Я этого пацана вытаскивал...Я его..* прятал * Это он о Буке? Вы что, действительно де б илы?
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арсеньев сергей
арсеньев сергей
Kuksov Micha, ты,миха,что ли "адвокат"? или шнырь-так себе? к кому ты голосишь? разберутся без твоих подростковых шептаний...сляг,мишко...
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