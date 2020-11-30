Денег на зарплаты врачам нет, в бюджет предложение Минздрава даже не внесли, – Степанов

В редакции бюджета на 2021 год, который Кабинет Министров отправил на голосование в Верховную Раду, деньги на повышение зарплаты медикам не предусмотрены.

Об этом 30 ноября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе ежедневного брифинга. По его словам, предложение Минздрава в документ даже не внесли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Именно поэтому я, как министр здравоохранения, за этот бюджет не голосовал, не поддержал. Я не могу себе позволить поддержать такие цифры в бюджете на следующий год", – подчеркнул министр.

Он привел в пример ситуацию, которую видел в Житомире в областной больнице. В реанимации неврологического отделения там на протяжении 15 лет работает врач Жанна Басковская. Медик, которая занимается больными с острым мозговым инсультом, получает около шести тысяч гривен.

"У нас в стране тысячи врачей таких, как Жанна, которые живут своей профессией... Любая цивилизованная страна за такую ​​работу платит не шесть тысяч гривен, соседняя Польша или другие европейские страны – 5-6 тысяч евро. То есть в 30 раз больше", – сказал министр.

Степанов отметил, что врач в Украине должен получать 23 тыс. гривен, медицинская сестра – 17000 гривен, а младший медицинский персонал – 12 тыс. гривен.

"Это тот минимум, который мы можем сделать для наших медицинских работников, на которых мы всегда рассчитываем", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в больнице на Львовщине из-за отсутствия электричества умерли двое пациентов с COVID-19. Позже Степанов сказал, что из-за гибели двух пациентов в Жовковской районной больнице в Украине начнут проверку оборудования в медучреждениях.