День защитника Украины: главные достижения нашей армии на Донбассе

14 октября 2014 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко появился новый праздник - День защитника Украины. Он в первую очередь посвящен армии, которая защищает границы страны в борьбе против России. С 2015 года этот день является еще и выходным.

Дата была выбрана не случайно. Издавна на праздник Покровы наши предки почитали воинов-защитников. Традиция исходит еще со времен Киевской Руси. Казаки считали Покрову своей заступницей.

В связи с годовщиной праздника OBOZREVATEL решил вспомнить о самых главных победах нашей армии на востоке Украины.

Главное:

За два года ВСУ вернули под контроль 11 населенных пунктов в "серой зоне" на Донбассе.

Всего, после последнего продвижения сил ВСУ в мае 2019 года, было взято под контроль 24 км² территории.

К сожалению, за последние несколько лет погибло более 200 украинских военных.

Занимаем новые территории

За последние несколько лет украинская армия значительно продвинулась вглубь Донбасса, занимая новые позиции в "серой зоне". По состоянию на май 2019 года, когда состоялось последнее продвижения сил ЗСУ в сторону оккупированных территорий, бывший командующий ООС Сергей Наев заявил, что за год в общем было взято под контроль 24 км² территории. При этом Наев подчеркнул, что все это происходило без нарушений Минских договоренностей.

Продвижение ВСУ в 2019 году

Новозвановка, Луганская обл. (май)

О продвижении ВСУ на луганском направлении сообщал командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко с позывным "Филин".

По его словам, 2 мая подразделения 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" провели успешную операцию в районе населенного пункта Новозвановка Луганской области, в результате чего им удалось продвинуться на 1 километр вперед и занять выгодные рубежи, получив преимущество над противником.

В результате завязавшегося боя пострадали трое украинских военных.

Калиново, Луганская обл. (май)

10 мая военные "Донбасс-Украина" продвинулись на километр и зашли на посадку в районе села Калиново.

Сообщается, что дома на окраине села были заняты боевиками, откуда они постоянно стреляли по украинским военным, но в этот день ВСУ удалось выбить противника и укрепиться на новых позициях.

Как позже рассказал волонтер Юрий Мысягин, на 14 мая ВСУ удалось продвинутся вперед в Луганской области на одном из флангов на 1500 метров, на другом – на 900 метров.

Марьинка, Донецкая обл. (апрель-май)

Первым о продвижении украинских военных на донецком направлении сообщил украинский журналист Алексей Кашпоровский 12 июня 2019 года. В своем сюжете он рассказал, что чуть больше месяца назад разведчики 24 бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку.

Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона передвинулась в Трудовской район.

Позже информацию подтвердили пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий и пресс-штаб ООС.

"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свои позиции вглубь от местного населения. Этот план разрабатывался, ясно, что не месяц, командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", – рассказывает пресс-офицер бригады.

В ООС также добавили, что воины 24 бригады еще около месяца назад оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки. Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев уже возведены полноценные опорные пункты подразделений.

Такому успеху украинских военных предшествовало предыдущее продвижение в сторону Марьинки в начале апреля. Тогда ВСУ удалось продвинуться вперед более чем на километр и занять оборону в промышленных зданиях. Там же военные нашли очередные доказательства российского присутствия на Донбассе. На захваченной территории вблизи Марьинки были обнаружены сухпайки российского производства.

К сожалению, вместе с победами украинская армия понесла непоправимые потери, по состоянию на октябрь 2019 года уже погибло около 119 украинских военных.

Продвижение ВСУ в 2018 году

Рассадки, Донецкая обл. (ноябрь)

Последним населенным пунктом, которые наши военные заняли в прошлом году, стали Рассадки на Светлодарской дуге.

Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы подняли под самым носом оккупантов украинский флаг. Отмечается, что спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца.

Зачистка Рассадок позволила бойцам ООС, не нарушая Минских договоренностей, сместить линию фронта на 1,2-1,5 км. Как сообщили военные, в случае необходимости, населенный пункт можно будет использовать как плацдарм для отражения атак боевиков или для улучшения тактического положения Объединенных сил в районе Светлодарской дуги.

Освобождение н.п. Рассадки

Окрестности Волновахи, Донецкая обл. (октябрь)

Первыми об успехах украинских воинов на Волновахском направлении рассказали волонтеры Фонда "Вернись живым". Впоследствии информацию подтвердили в штабе ООС.

В ходе спецоперации бойцы продвинулись на 1200 м вперед по "серой зоне" и провели зачистку одного из небольших сел близ Волновахи. Местных жителей в селе на момент операции уже несколько лет не было – все, кто мог, уехали из-за постоянного террора со стороны оккупантов. Дома местных жителей были разграблены и разрушены. А с территории села боевики начали обстреливать позиции защитников Украины.

Хутор Вольный, Луганская обл. (сентябрь)

После восстановления контроля ОС над Золотым-4, украинские военные оказались под огнем боевиков, который те вели из оккупированного Золотого-5. Позиции, с которых проводились обстрелы, оккупанты располагали в непосредственной близости от жилых домов и объектов инфраструктуры – прячась за спинами людей от "ответки" украинских военных.

Поэтому для сохранения жизни и здоровья как военных, так и мирного населения, командованием ООС было принято решение выйти на новые рубежи. Это удалось сделать без потерь.

19 сентября 2018 личный состав роты глубинной разведки из состава резерва ОС взял под свой контроль северо-западную окраину населенного пункта Золотое-5 – хутор Вольный, где украинских военных встретили криками "Слава Украине!" - "Героям Слава!".

После операции наконец появилась возможность восстановить электроснабжение в Золотом-4 и частично – в Золотом-5. Ранее сделать это не удавалось из-за постоянных обстрелов со стороны противника. Местные жители также получили гуманитарную и социальную помощь.

Всего тогда под контроль ОС удалось возвратить около 40 га "серой зоны".

Освобождение хутора Вольный Пресс-центр ООС

Шумы, Донецкая обл. (август)

Подразделением 24 ОМБр им. короля Даниила Вооруженных сил Украины была успешно проведена операция для предотвращения ведения террористами огня по мирным жителям.

Результатом действий военных стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ "Майорское".

Вместе с тем под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории "серой зоны".

Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. К сожалению, в ходе боестолкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинский.

Освобождение н.п. Шумы

Золотое-4, Луганская обл. (июнь)

Освобождение данного населенного пункта осуществлялось ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил. Сообщалось, что операция длилась почти три недели, но благодаря мужеству и умениям ВСУ, территорию смогли отвоевать.

К счастью, вся операция прошла без потерь среди украинских военных и в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Южное, Донецкая обл. (май)

Командование ООС разработало план взятия под контроль Южного (бывшее Ленинское) и начало операцию в 02:00 8 мая. В 06:00 подразделения бригады вышли на восточные окраины населенного пункта. Боевики пытались вытеснить украинских военных из поселка, однако в ответ ООС открыли огонь. Тогда штаб заявил о 15 убитых террористах.

Боевики не смогли смириться с потерей очередной территории, противник осуществлял постоянные попытки локальных штурмовых действий по вытеснению наших подразделений из указанного населенного пункта.

Но украинская армия смогла выстоять без потерь, за что воины были поощрены наградами Министерства обороны и начальника Генерального штаба — Главнокомандующего ВС Украины.

Катериновка, Луганская обл. (февраль)

Еще одно очередное продвижение сил ВСУ произошло в Луганской области, где наша армия взяли под контроль жилой поселок Катериновка.

Сообщалось, что в населенный пункт часто заходили ДРГ противника, в то время, как наша армия стояла под самим поселком.

Как только украинская армия зашла в Катериновку, на месте стали работать гуманитарные организации, которые помогли местным жителям обеспечить их всем необходимым для нормальной жизни.

Катериновка, февраль 2018 год

Новоалександровка, Луганская обл. (январь)

Это первый населенный пункт в 2018 году, который украинская армия вернула под контроль Украины.

С 2015 года позиции сил АТО и террористов "ЛНР" находились на разных окраинах села, которое находится в "серой зоне". Но ВСУ все же смогли продвинуться на пару километров вперед и установили полный контроль над населенным пунктом.

После начала военного конфликта на Донбассе Новоалександровка осталась без электричества и газоснабжения. Когда-то в этом селе проживали порядка 120 человек, но на момент освобождения там осталось лишь 20 жителей.

К сожалению, за 2018 год в зоне проведения ООС были убиты около 133 украинских военных.

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