День памяти жертв Голодоморов: как в Украине вспоминают погибших

В субботу, 28 ноября, проходит День памяти жертв Голодоморов. В эту дату Украина чтит память миллионов людей, убитых голодом в XX веке.

Ежегодно День памяти жертв Голодоморов приходится на четвертую субботу ноября. По всей стране проходят скорбные мероприятия, посвященные погибшим. Подробнее об этом дне и о том, какие акции запланированы в 2020 году, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Впервые День памяти жертв Голодоморов был введен указом президента Леонида Кучмы в 1998 году. В 2004 году название было изменено на "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий". А в 2007 году президент Виктор Ющенко установил своим указом "День памяти жертв голодоморов".

В первой половине ХХ века Украина пережила три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Голодомор 1932-1933 годов занимает особое место среди трагических страниц украинской истории. Жертвами его, по разным оценкам, стали от 4,5 до 10 миллионов человек, в основном жителей сел.

Историки считают голод в Украине сознательно организованным властью СССР. Его спровоцировали насильственная коллективизация, так называемый "Закон о пяти колосках", массовый террор на селе. Люди должны были выполнять нереальные планы хлебосдачи и таким образом оказались обречены на голодную смерть.

Руководство СССР официально отрицало факт Голодомора 1932-1933 годов. Только после обретения независимости в Украине с этой темы было снято табу. 28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом украинского народа.

Каждую четвертую субботу ноября в 16:00 в Украине проходит минута молчания, после которой проходит скорбная акция "Зажги свечу памяти": все желающие зажигают свечу на своем окне.

Также украинцы ставят свечи у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в зале памяти Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве.

Кроме того, до 6 декабря в Публичной библиотеке имени Леси Украинки организована книжная выставка для взрослых "Трагедия неистребимой воли". Также онлайн на вебсайте Государственного архива Киева можно ознакомиться с архивными документами "К годовщине памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора.