День независимости Украины 2018: когда его отпразднуют

День независимости Украины в 2018 году отметят 24 августа.

Этот праздник имеет статус государственного, 24 августа в Украине – выходной день. Ежегодно, с 1992 года, он выпадает на одну и ту же дату.

Она приурочена к событию, которое произошло в 1991 году: Верховная Рада Украинской советской социалистической республики приняла Акт провозглашения независимости Украины. Позже, 1 декабря того же года, это решение было одобрено народом Украины на всеукраинском референдуме.

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До 1992 года День независимости Украины отмечался в другую дату – 16 июля. В этот день Верховная Рада Украинской ССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Тогда праздник назывался несколько иначе – День провозглашения независимости Украины.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как Украина отметила День независимости в 2017 году. Во всех городах страны прошли праздничные мероприятия, а в Киеве состоялся военный парад.