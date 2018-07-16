МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

День независимости Украины 2018: когда его отпразднуют

537Читать новость на украинском

День независимости Украины в 2018 году отметят 24 августа.

Этот праздник имеет статус государственного, 24 августа в Украине – выходной день. Ежегодно, с 1992 года, он выпадает на одну и ту же дату.

Она приурочена к событию, которое произошло в 1991 году: Верховная Рада Украинской советской социалистической республики приняла Акт провозглашения независимости Украины. Позже, 1 декабря того же года, это решение было одобрено народом Украины на всеукраинском референдуме.

Google Images

До 1992 года День независимости Украины отмечался в другую дату – 16 июля. В этот день Верховная Рада Украинской ССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Тогда праздник назывался несколько иначе – День провозглашения независимости Украины.

Новости
Снова "длинные выходные": сколько будут отдыхать украинцы в августе

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как Украина отметила День независимости в 2017 году. Во всех городах страны прошли праздничные мероприятия, а в Киеве состоялся военный парад.

Объект
праздники-2018
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги