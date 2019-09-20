День фармацевта 2019: лучшие поздравления и открытки с праздником

День фармацевта в Украине празднуется в третью субботу сентября. В 2019 году этот день выпадает на 21 сентября.

Этот профессиональный праздник отмечается не только фармацевтами, но и провизорами, работниками организаций по контролю за качеством продукции, и всеми, кто связан с производством лекарств. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

День фармацевта 2019 – поздравления в стихах

Поздравляю с днем прекрасным,

Самый лучший фармацевт.

Жизнь пусть выпишет счастливый,

Яркий, радостный рецепт.

Пожелаю я здоровья,

Дело славное любить,

Гуру порошков, таблеток

Несомненно в жизни быть.

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда,

Пусть в приятных лишь заботах

Светлые бегут года.

***

Сегодня день фармацевта,

Пусть счастье им даётся без рецепта,

Пусть он им будет лишь благо,

И пусть всюду им будут рады,

Еще здоровье и долголетие,

С любимыми хорошие отношения,

Успехов в трудах и везения,

И на все хватает вдохновения

***

Фармацевтам Украины

Поздравления наши,

Желаем у здоровья

Вам стоять на страже.

Порошки, таблетки,

Настойки, капли, мази,

Пусть от всех болезней

Нас спасают сразу.

Удачи и успеха

Желать вам в праздник будем,

Пусть ваша работа

Здоровье дарит людям.

Пусть счастье по рецепту

Вам выпишет судьба,

Желаем, фармацевты,

Вам счастья и добра.

День фармацевта 2019 – поздравления в прозе

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем фармацевтического работника. Пусть Ваш добросовестный труд станет весомым вкладом в сохранение и укрепление здоровья нации. Желаю Вам профессиональных успехов, вдохновения во всех делах, осуществления замыслов, благополучия и семейного тепла!

***

Поздравляю фармацевтов с профессиональным праздником. Желаю Вам счастья, здоровья и успешного развития бизнеса. Работа фармацевта — важная составляющая лечебного процесса, поскольку именно от фармацевтов во многом зависит получение пациентом качественных и эффективных лекарственных препаратов. Пусть оценкой работы фармацевтов всегда будет фраза "Точно, как в аптеке".

С праздником!

***

Осень дарит нам не только грустные, но и радостные дни. С этим согласятся все фармацевты, ибо именно в осеннюю пору, в сентябре, празднуется их профессиональный праздник, День фармацевтического работника.

Желает всем фармацевтам терпения и настойчивости, мира и процветания!

День фармацевта 2019 – открытки

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