День фармацевта 2019: лучшие поздравления и открытки с праздником

День фармацевта в Украине празднуется в третью субботу сентября. В 2019 году этот день выпадает на 21 сентября.
Этот профессиональный праздник отмечается не только фармацевтами, но и провизорами, работниками организаций по контролю за качеством продукции, и всеми, кто связан с производством лекарств. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.
День фармацевта 2019 – поздравления в стихах
Поздравляю с днем прекрасным,
Самый лучший фармацевт.
Жизнь пусть выпишет счастливый,
Яркий, радостный рецепт.
Пожелаю я здоровья,
Дело славное любить,
Гуру порошков, таблеток
Несомненно в жизни быть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть в приятных лишь заботах
Светлые бегут года.
***
Сегодня день фармацевта,
Пусть счастье им даётся без рецепта,
Пусть он им будет лишь благо,
И пусть всюду им будут рады,
Еще здоровье и долголетие,
С любимыми хорошие отношения,
Успехов в трудах и везения,
И на все хватает вдохновения
***
Фармацевтам Украины
Поздравления наши,
Желаем у здоровья
Вам стоять на страже.
Порошки, таблетки,
Настойки, капли, мази,
Пусть от всех болезней
Нас спасают сразу.
Удачи и успеха
Желать вам в праздник будем,
Пусть ваша работа
Здоровье дарит людям.
Пусть счастье по рецепту
Вам выпишет судьба,
Желаем, фармацевты,
Вам счастья и добра.
День фармацевта 2019 – поздравления в прозе
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем фармацевтического работника. Пусть Ваш добросовестный труд станет весомым вкладом в сохранение и укрепление здоровья нации. Желаю Вам профессиональных успехов, вдохновения во всех делах, осуществления замыслов, благополучия и семейного тепла!
***
Поздравляю фармацевтов с профессиональным праздником. Желаю Вам счастья, здоровья и успешного развития бизнеса. Работа фармацевта — важная составляющая лечебного процесса, поскольку именно от фармацевтов во многом зависит получение пациентом качественных и эффективных лекарственных препаратов. Пусть оценкой работы фармацевтов всегда будет фраза "Точно, как в аптеке".
С праздником!
***
Осень дарит нам не только грустные, но и радостные дни. С этим согласятся все фармацевты, ибо именно в осеннюю пору, в сентябре, празднуется их профессиональный праздник, День фармацевтического работника.
Желает всем фармацевтам терпения и настойчивости, мира и процветания!
День фармацевта 2019 – открытки
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