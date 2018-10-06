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Даже военные бегут: жителей Армянска продолжают травить химикатами

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По состоянию на 6 октября выброс химических веществ из кислотонакопителя завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму продолжается.

"Из-за негативной экологической обстановки и осложненных по этой причине условий несения службы российскими пограничниками и военнослужащими ВС РФ, многие из них пытаются перевестись в другие места несения службы или расторгнуть контракт. Однако командование не удовлетворяет соответствующие рапорта военнослужащих", - об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, российские военнослужащие начали проявлять массовое недовольство и высказывают претензии к командованию.

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"Кроме того, вынужденная остановка производства оставила многих работников завода без работы и заработной платы. Возмещение причиненных убытков не производится. Данные обстоятельства стали причиной многочисленных жалоб и протестных акций жителей Армянска, которые требуют от оккупационных властей принятия практических мер социальной направленности", - написал нардеп.

Не смотря на экологическую ситуацию, как пишет Тымчук, руководством завода принято решение о возобновлении работ на производстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят неизвестным химическим веществом. У людей першило в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывалась сыпью.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.

14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили Позже жители рассказали, что дышать стало легче, но они испытывали головную боль и перепады давления.

Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А что жаловаться? Все, ватник, подписал контракт - готовься. И под кислотой ходить, и камни с неба ловить...) Такэ жыття
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук." А, ну тогда конечно.Хавайте, кастрюли)
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Он Алекс
Он Алекс
Кастрюлев Мыкола, ватоцефальное хавает твой вонючий рот с лопаты. уебень винторогий ты.. шмара ольгинская здохни.
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