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18 декабря • обновлено в 11:44
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"Давно ждал этого!" Украина дала гражданство журналисту из России

5.4т
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Журналист, телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство.

Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским. Суханову предстоит оформить документы для получения украинского паспорта и отказаться от гражданства России.

Как отметил сам Суханов, этой новости он ждал давно и считает честью стать гражданином Украины.

"Не скрою, я давно ждал этой новости и надеялся, что это произойдет еще в нынешнем году — в год моего 45-летия. Для меня честь стать официально частью страны, которую я люблю, и которая стала для меня моим домом", – сказал журналист.

Алексей Суханов получил украинское гражданство

Алексей Суханов получил украинское гражданство

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Суханов родился и работал в России, однако после начала вооруженного конфликта на востоке Украины переехал в Киев, забрав с собой лишь коллекцию живописи. К тому времени он уже был известен как ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна". За несколько лет Суханов выучил украинский язык.

"Я не скучаю по России. И даже если бы мне представилась возможность поехать на Родину, не стал бы этого делать. Со временем все отчетливее осознаю, что у меня совершенно другое мировоззрение, чем-то, которое господствует в этой стране.

Там гораздо приятнее залезать в чужой дом, чем приводить в порядок свой. Я этой философии не разделяю, меня сейчас уже ничто не связывает с Россией. Да и не хочу служить этому государству. Я счастлив, что сейчас здесь, в Украине и с Украиной", – отметил Суханов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское общество готово к легализации двойного гражданства.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Алексей Суханов Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Гражданство
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Комментарии
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Иванович Василий
Иванович Василий
Молодец, правильно сделал, раз есть возможность жить и зарабатывать без притвора. Единственное, в чем он не прав - в том, что мировоззрение, из-за которого он уехал, якобы господствует в этой стране - вот это неправда! Мировоззрение это навязывается гражданам РФ властью и зависимыми от нее СМИ, но - это не значит, что люди согласны с этим мировоззрением.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Иванович Василий, Конечно, правильно сделал. В такой цивилизованной стране как Украина каждый журналист мечтай сдохнуть в подворотне, либо оказаться в мусорном баке
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Кулагин Егор
Кулагин Егор
Каким образом Алексей стал Олексiем? Зачем имя то менять? Вы еще Майкла Джексона назовите Михайло.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кулагин Егор, таким, что при пересечении Украины кот становится китом
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Хо Хол
Хо Хол
Кто это?
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