"Давно ждал этого!" Украина дала гражданство журналисту из России

Журналист, телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство.

Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским. Суханову предстоит оформить документы для получения украинского паспорта и отказаться от гражданства России.

Как отметил сам Суханов, этой новости он ждал давно и считает честью стать гражданином Украины.

"Не скрою, я давно ждал этой новости и надеялся, что это произойдет еще в нынешнем году — в год моего 45-летия. Для меня честь стать официально частью страны, которую я люблю, и которая стала для меня моим домом", – сказал журналист.

Алексей Суханов получил украинское гражданство

Суханов родился и работал в России, однако после начала вооруженного конфликта на востоке Украины переехал в Киев, забрав с собой лишь коллекцию живописи. К тому времени он уже был известен как ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна". За несколько лет Суханов выучил украинский язык.

"Я не скучаю по России. И даже если бы мне представилась возможность поехать на Родину, не стал бы этого делать. Со временем все отчетливее осознаю, что у меня совершенно другое мировоззрение, чем-то, которое господствует в этой стране.

Там гораздо приятнее залезать в чужой дом, чем приводить в порядок свой. Я этой философии не разделяю, меня сейчас уже ничто не связывает с Россией. Да и не хочу служить этому государству. Я счастлив, что сейчас здесь, в Украине и с Украиной", – отметил Суханов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское общество готово к легализации двойного гражданства.

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