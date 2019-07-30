Дальше Facebook и Twitter? В Украине запретили популярную блогерскую платформу

В Украине запретили популярную электронную платформу для блогеров enigma.ua.

Такое решение вынес Печерский суд Киева 23 июля. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Дно пробило дно и находится на дне. Очередной трэш от Печерского суда – список украинских сайтов, которые блокируются его решением. Среди них и блогерская платформа, на которой я веду свой блог. Поставили этот ресурс наряду с пророссийскими ВК, Майл.ру и другими", – написал он.

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По словам Штефана, подобная практика вскоре может привести к тому, что пользователям запретят выражать свое мнение и в соцсетях Facebook и Twitter.

"Слов нет, хотя есть. Запомните – на реванш не надейтесь! Держим строй!" – отреагировал он.

Отметим, ранее стало известно, что несколько украинских провайдеров открыли доступ к запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщал OBOZREVATEL, доступ к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и еще ряду пропагандистских ресурсов страны-оккупанта был ограничен по указу пятого президента Петра Порошенко в мае 2017 года.

Согласно постановлению, запрет ввели сроком на три года, таким образом он будет действовать до мая 2020 года.

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