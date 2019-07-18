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"Чувствую гордость!" Морской офицер-предатель из Одессы выпросил российский паспорт

1.8т Читать материал на украинском

Морской офицер из Одессы, который предал Украину и сбежал в Россию, получил паспорт страны-агрессора спустя четыре года проживания на ее территории.

"Владислав Торгонский — капитан 3-го ранга, в советское время служил в Германии. В 1991 году он начал службу в 3-й флотилии подводных лодок в городе Гаджиево Мурманской области. После развала СССР перевёлся в Украину, где жили родственники. Стал участником "антимайдана", из-за чего попал в поле зрения украинских спецслужб. Опасаясь ареста, уехал в Россию, где четыре года не мог получить паспорт", - сообщают пропагандисты RT, которые вызвались помочь предателю.

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Владислав Торгонский

Владислав Торгонский

RT

Сообщается, что в центральном аппарате МВД РФ была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что офицер может быть признан гражданином Российской Федерации, так как во времена СССР он служил на территории современной России.

"Сбылась моя мечта, и я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути. Какие у меня сейчас эмоции? Чувствую гордость", — сказал новоиспеченный россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • Президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".

  • В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

  • В Офисе президента Зеленского в ответ заявили, что Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство — Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
Новости России российские паспорта
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Верен присяге СССР.
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Пигин Макс
Пигин Макс
То есть, вот он, давший присягу на верность СССР, теперь предатель Украины, а морячки сдавшиеся Российским пограничникам без боя - герои? Где логика?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Грязную бумажку, паспорт поганой паРРаши получить - не велика гордость! Потом от этого отмыться уже не получится - это позор и клеймо навсегда!
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Юг Руси
Юг Руси
Пигин Макс, https://prnt.sc/og4fq4 )))))))))))))))))))))))))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
Пигин Макс, - : Да х*й ему в ж0пу! - Так мы так и делаем, а он всё равно орёт! )))))))))))))))))))))
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