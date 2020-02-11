"Чуть не Сан-Франциско": Диденко поделилась забавной историей об украинском городе с "другой планеты"

Известный синоптик Наталья Диденко поделилась забавной историей от пожилой женщины из общественного транспорта.

По ее словам, пассажирка одной из киевских маршруток, которая только вернулась и Ивана-Франковска, очень удивилась чистотой города и порядочность местных жителей. Об этом Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

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"Только что в маршрутке пожилая женщина с двумя сумками, из таких оживленных, которые могут объехать полгорода в поисках нужных или дешевых продуктов, и такие женщины - бесценный источник знаний о таких местах, встала, пригласила сесть на свое место человека с признаками инвалидности и попутно разбила в пух и прах современную молодежь, которая сидит носом в телефонах. Что благородно в первом случае и часто справедливо во втором", – написала Диденко.

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Синоптик добавила, что женщине на вид было около 70 лет и она была одета в типичную для большинства пенсионеров одежду. После того, как ее заявление о бессовестной молодежи поддержали пассажиры, женщина неожиданно продолжила разговор.

"Я только что вернулась из Ивана Франка (так она сказала) и хочу вам сказать - какая же там везде чистота, какие люди, никто не курит и не плюет на улицах, молодежь воспитанная, в кафе чисто, в транспорте чисто, просто прелесть. Все такие приятные, просто как в другой стране побывала. Как там чисто и приятно. Еще раз вам говорю, этот Ивано Франков, невероятно, как другая планета", – цитирует пенсионерку Диденко.

Затем, по словам синоптика, в разговор вступила еще одна пожилая женщина.

"Что вы хотите, там же коренное население, а тут понаехали, ясно кто", – сказала она.

Пользователи соцсети посмеялись с истории Диденко в комментариях под публикацией и пригласили в гости в Ивано-Франковск.

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