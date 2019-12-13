В сети появилось видео, как в Одессе мужчина спустился с 3-го этажа по балконам. За ним сверху наблюдает женщина, вероятно, возлюбленная экстремала.

Об этом сообщили в паблике "Подслушано Одесса" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новости Неадекват бросался под машины на оживленной дороге в Одессе

"У кого-то утро после, видимо, бурной ночи началось с #времяприключений", – написали авторы видео.

Для Ромео все закончилось благополучно. Он только немного ударился в самом конце спуска и под взгляды возлюбленной отправился восвояси.

Сеть покорило забавное видео одесских Ромео и Джульетты Подслушано Одесса/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Люстдорфской дороге неадекватный молодой человек лазил по балконам и громко кричал.

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