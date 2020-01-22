Чубаров анонсировал "силовой прорыв нардепов" в Крым: в России паника

Крымские татары 2 мая запланировали массово пересечь административную границу с оккупированным Крымом через пункт пропуска "Чонгар".

По словам председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, крымчане не исключают силовой вариант прорыва на полуостров. Об этом сообщает 5 Канал.

Чубаров заявил, что акцию ненасильственного сопротивления "Марш достоинства в Крым" будут проводить, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админграницы.

Рефат Чубаров ukraina.ru

Он отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры.

В российских СМИ мирную акцию в украинском Крыму уже окрестили "вторжением" запрещенной организации.

В России уже назвали это "вторжением" Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине проведут международную мирную акцию, посвященную оккупированному Россией Крыму. Акция будет называться "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства".

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