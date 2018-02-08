Чтобы не воровали: на Днепропетровщине коммунальщики покрасили воду для батарей

Коммунальщики Каменского в Днепропетровской области красят техническую воду в батареях в зеленый цвет, чтобы жители не использовали ее не по назначению.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, местные жители уверяют, что руки и даже полы окрашиваются от воды. Тем временем, на насосной станции теплосети персонал в касках и респиратора добавлял порошок красного цвета в воду.

По словам сотрудницы, несмотря на это, вода все же получится зеленой. Со станции жидкость качается на отопление целого района. Такие меры коммунальщики принимают раз в месяц, чтобы люди не воровали из батарей горячую воду для мытья посуды или готовки. Это позволяет местным жителям "любоваться" разными оттенками зеленого несколько недель.

Отмечается, что ежемесячно местные жители сливают для хозяйственных потребностей тысячи кубов, за которые никто не платит. Помимо этого, для аварийных бригад вода такого цвета выгодна тем, что она отбивает свет в темноте. За два месяца на насосной станции потратили 50 тысяч гривен на краску.

Как сообщал "Обозреватель", через несколько месяцев в Украине значительно подорожает свет, вода ми электроэнергия.