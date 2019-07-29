"Что ж вы за дебилы?" У Зеленского резко высказались против Дня памяти и примирения

Кандидат в народные депутаты от президентской партии резко высказался о возможной отмене праздника 9 мая (Дня победы) и замене его на День памяти и примирения.

Максим Бужанский в интервью "Стране" заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая – не поддержит такое решение.

"Я проголосую "против" и спрошу: "Что ж вы за дебилы?". Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днем "Памяти и примирения", который празднует Вятрович и Ко – а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Ни один человек пока не ответил на этот вопрос. Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире. Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться", – сказал он.

Макс Бужанский

По словам Бужанского символ Дня примирения красный мак – "выглядит нелепо":

"Красный мак – это символ, принесённый с Первой мировой войны, и к нам он не имеет отношения".

При этом будущий нардеп считает, что георгиевскую ленточку можно носить тем, кто хочет.

"Для меня она никогда не имела значения. Это аксессуар, появившийся за пару лет до Майдана. Ничего особенного он собой не нес. То, что этот символ узурпировали сепаратисты - мне неприятно. Хотят носить – пусть носят. Символ победы – это не георгиевская ленточка, а красное знамя Победы над рейхстагом. Мне не нужны дополнительные символы", – подчеркнул историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бужанский также выступил против переименования России в Московию.

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