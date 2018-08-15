"Что за наглость!" Украинцы сказали, как бороться с "грабежом" в школах

Украинские родители массово жалуются на поборы в школах накануне 1 сентября и настаивают на увольнениях вымогателей.

О необходимости такой меры наказания высказались читатели в соответствующем опросе на нашем сайте, в котором проголосовало более 4,7 тысячи человек.

Так, 42% респондентов возмущены наглостью руководителей школ и уверены, что вымогателям нет места в учебных заведениях, их следует наказывать исключительно путем увольнений.

Еще 36% проголосовавших выразили готовность добровольно помогать школам, но отметили, что "по взятым с потолка счетам платить не будут".

В свою очередь 9% опрошенных настаивают, что вовсе не собираются сдавать деньги на потребности школы, мотивируя это тем, что в Украине бесплатное образование.

Однако 10% опасаются, что подобный демарш может негативно сказаться на отношении и оцениванию учителями детей, поэтому, по их мнению, "лучше заплатить, чтобы не отыгрывались".

Напомним, накануне OBOZREVATEL детально рассказывал, как цинично "грабят" украинских родителей в школах, принуждая скидываться буквально на все подряд.