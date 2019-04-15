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Что сказать ребенку, который умирает? Мать нашла три душераздирающие фразы

3.7тЧитать материал на украинском

Мать 8-летнего онкобольного мальчика, который умер у нее на руках, Дженни Гарингтон нашла три сильные фразы, которые помогли ему отойти в мир иной.

Она поделилась ними в своей колонке на Human Parts. "Я нашла три фразы, которые теперь называю тремя магическими фразами для утешения человека, который умирает, – подчеркнула она.

"Вот что я сказала моему ребенку: "Ты не будешь одиноким. Ты не почувствуешь боли. С нами будет все хорошо", – написала она.

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Сын Дженни Гарингтон

Сын Дженни Гарингтон

По ее словам, эти три фразы помогли и ей самой после утраты.

"В тот день умерла и я. Нет слов, которые заполнят пустоту. Одиночество разъедало. Не описать, насколько это больно. И тогда я повторила эти три фразы в обратном порядке: "С нами все будет хорошо. Ты не почувствуешь боли. Ты не один".

Я почувствовала, как будто меня обнимает мой ребенок. Сейчас я не одна. Боль стала легче. Со мной все будет в порядке", – сказала Дженни.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица и судья вокального проекта "Голос країни-9" Тина Кароль осуществила мечту ребенка, который поборол онкологическое заболевание.

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