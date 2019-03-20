"Комбриг относится с презрением": в легендарной бригаде ВСУ разгорелся скандал

Военные сообщают, что в легендарной 72-й бригаде Вооруженных сил Украины увольняется много бойцов. Причина – конфликт с комбригом. Служащие жалуются, что офицер их не уважает. В то же время волонтеры говорят, что все не так однозначно. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Написаны сотни заявлений?

Бойцы говорят, что сейчас в 72-й бригаде написаны сотни заявлений. Якобы одни пытаются перевестись в другие подразделения, другие увольняются, потому что не хотят служить с этим комбригом.

"У нас командиры батальонов нормальные, а вот командир бригады считает себя белой офицерской костью. С простыми солдатами, сержантами он общаться не желает. Разговаривает только с комбатами. А мы за время войны привыкли, что наши командиры с нами вместе и в бою, и кашу едят, и всегда готовы тебя выслушать. А этот нет, он к младшим по званию относится с презрением", – рассказал OBOZREVATEL Валентин Лихолит ("Батя"), который в зоне АТО воюет с первого дня.

72-я бригада Facebook

Младший офицер из 72-й бригады подтверждает: "За каждый патрон я должен отчитаться. Когда взял, куда дел. Что это за война? Я должен за каждым подсчитывать, сколько он патронов потратил. И сидеть, переживать, что меня посадят за какой-то патрон", – возмущается в беседе с нами военный.

"Комбриг – требовательный и принципиальный"

Волонтер Ольга Решетилова говорит, что подобная проблема в этой бригаде существует давно.

"Я сейчас ситуацию не знаю, потому что занимаюсь другим проектом. Но раньше мы об этом говорили и предупреждали, что новый комбриг не может найти общего языка с личным составом. И мы предупреждали, что могут быть увольнения", – сообщила нам Решетилова.

Правда, другие волонтеры считают, что комбриг хороший командир, но он требует, чтобы все у него "было под линеечку".

"Вот именно это многим и не нравится. Он командовал штабом 128-й бригады в самое горячее время. Он хороший командир и хорошо воюет. Осенью в бригаде тоже люди увольнялись. Но они уже давно воевали и просто устали. На их место пришли новые, с бригадой все нормально. В других бригадах такая же ситуация. Да, он очень требовательный и принципиальный. Побольше бы таких", – пояснил OBOZREVATEL один из волонтеров.

72-я бригада Facebook

В самой бригаде один из старших офицеров сказал нам, что массовых увольнений в действительности нет.

"Как в любой компании, так и в армии, одни люди увольняются, другие приходят. Люди в основном уходят по семейным обстоятельствам, они давно не были дома. Мы с ними беседуем, многие из них говорят, что летом вернутся. Но массовых увольнений, сотнями – такого нет", – заверил OBOZREVATEL офицер.

Пресс-секретарь ООС Сергей Фурдык сказал, что у него нет информации об увольнении военных из этой бригады. Но пообещал уточнить.

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