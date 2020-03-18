Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов, который совершил первый в мире выход в открытый космос, рассказывал о своих ощущениях как о чем-то совершенно неизведанном.

Так, 18 марта 1965 года космический корабль "Восход-2" вышел на орбиту. Через некоторое время он благополучно вышел в безвоздушное пространство. С кораблем его связывал фал длиной 5,35 метра, пишет "Известия".

В это время в центре управления полетом услышали: "Внимание! Человек вышел в космическое пространство!".

Алексей Леонов Архивное фото

За действиями Леонова в прямом эфире на экране наблюдали коллеги. Все кувырки и повороты Леонова в открытом космосе в автоматическом режиме снимали на камеру.

По словам космонавта, чувствовал он себя в первые минуты хорошо, на эмоциональном подъеме. "В меня что-то поперло. Звезды были и слева, и справа, и вверху, и внизу. И я находился среди звезд. Постепенно все успокоилось, и я понял, что я сам — частица этого гигантского мира, где живет человек, как песчинка", — так он вспоминал свои впечатления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта 2020 года исполняется 55 лет с того дня, как летчик-космонавт СССР Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос. В связи с этим в России рассекретили документы, касающиеся этого события.

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