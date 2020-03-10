Что нужно знать о коронавирусе, чтобы не бояться: развенчаны мифы

Ученые развенчали основные мифы, которыми обросла правдивая информация о смертельном коронавирусе Covid-19.

Как пишет ВВС, от китайского вируса смертность выше, чем от обычного гриппа, но не фатально. Так, состоянием на 10 марта в мире зафиксировано более 113 тысяч зараженных (из них в Китае – 81 тыс.). Всего умерло более 4 тысяч (больше 3 тыс. – в Китае). Смертность, таким образом, составила около 3,5%.

Отметим, что жертвами коронавируса в основном являются люди пожилого возраста, у которых были диагностированы и другие заболевания. Риск смерти у молодых здоровых людей сведен к нулю.

Проверка на коронавирус

При этом больше половины заразившихся (более 63 тысяч человек) уже выздоровели. К тому же примерно у 80% учтенных больных болезнь протекает в легкой форме. Многие даже не замечают, что заразились, приняв болезнь за обычную простуду.

По мнению главного санитарного врача Англии Криси Уитти, если удастся выявить и посчитать этих переболевших, то процент смертности может оказаться в районе 1%.

Врачи объяснили, что коронавирус передается воздушно-капельным путем при близком общении с зараженным. Также вирус можно подцепить с твердой поверхности (ручка двери или поручень эскалатора в метро) – на таких поверхностях он выживает двое суток или даже дольше.

Чтобы избежать заражения нужно тщательно, не меньше 20 секунд, мыть руки, пользоваться антисептиком и не трогать руками лицо.

Первыми симптомами коронавируса являются сухой кашель и повышение температуры. Насморк появляется только примерно у 5%. Точно определить наличие вируса поможет только лабораторный тест.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи объяснили, почему коронавирус реже убивает женщин и детей.

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