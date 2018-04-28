Европейцы, которые весной на машинах пересекают нашу западную границу и решают попутешествовать по Украине, в первую очередь удивляются даже не мусорным свалкам в лесах и на обочинах рядом с большими и маленькими населенными пунктами. Нет, они в ещё большем шоке от наших пожаров вдоль обочин и дальше по полям и поймам! Точнее в шоке они оказываются, когда им объясняют, что не надо звонить в службы спасения, т.к. это не стихийные бедствия, а селяне повсеместно "палять траву"! Я в апреле с семьёй ездил во Львов - огонь, дым и горящие поля наблюдали в течении всей поездки, и не знал, как это деткам обьяснить...

Поджигают не диверсанты, а мы сами. Какая-то страна доморощенных агрономов-пироманов! Которые в стародавние времена решили, что зола - отличное удобрение для почвы! Только вот она смоется многочисленными весенними дождями, а многочисленные беды для природы и экологии останутся!

И главная из них, это даже не смрад и удушливый дым, наполненный частичками сажи, токсичными элементами и угарным газом. Этот дым вызывает и обостряет множество заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также увеличивает детскую смертность.

Но самый большой урон наносится природе и всему живому в зоне поражения! Уничтожаются птичьи гнёзда, кроты, ёжики, грызуны, погибают полезные для почвы животные и бактерии! Огонь уничтожает вместе с сухой прошлогодней травой не только кустарники, но и деревья, попавшиеся ему на пути. А сколько случаев, когда он перебрасывается на окрестные леса и начинаются уже лесные пожары! А когда начинают гореть торфяники и этот смрад начинает окутывать соседние города! И все это делается из года в год. По традиции и привычке. Кстати, такие традиции кроме Украины есть только в России. Даже в Беларуси этот анахронизм побороли.

Что с этим делать? Можно конечно принять какой нибудь закон. Но кого напугаешь штрафами, которые никто не будет взимать? Ведь найти поджигателей нереально, да и кто будет это делать. Тем более, что в суде потом все равно ничего не докажешь. Помочь может только игра вдолгую, инициированная общественностью и поддержанная властью, и методичная работа над проблемой:

- пропаганда на ТВ;

- работа учителей с сельскими школьниками,

- оформление стендов и всевозможной яркой и креативной наглядной агитации по сёлам и пгт;

- социальная реклама в прессе и в наружной рекламе;

- позиция и активная агитация всех неравнодушных к этой проблеме людей!

А иначе стыд нам всем и позор! И представьте ужас всех этих маленьких птиц и зверьков от надвигающегося огня...