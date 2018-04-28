Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Александр Соколовский
Александр Соколовский
Владелец Текстиль-КонтактВсе статьи автора

Что делать с идиотской традицией выжигать траву?

1.4т

Европейцы, которые весной на машинах пересекают нашу западную границу и решают попутешествовать по Украине, в первую очередь удивляются даже не мусорным свалкам в лесах и на обочинах рядом с большими и маленькими населенными пунктами. Нет, они в ещё большем шоке от наших пожаров вдоль обочин и дальше по полям и поймам! Точнее в шоке они оказываются, когда им объясняют, что не надо звонить в службы спасения, т.к. это не стихийные бедствия, а селяне повсеместно "палять траву"! Я в апреле с семьёй ездил во Львов - огонь, дым и горящие поля наблюдали в течении всей поездки, и не знал, как это деткам обьяснить...

Поджигают не диверсанты, а мы сами. Какая-то страна доморощенных агрономов-пироманов! Которые в стародавние времена решили, что зола - отличное удобрение для почвы! Только вот она смоется многочисленными весенними дождями, а многочисленные беды для природы и экологии останутся!

И главная из них, это даже не смрад и удушливый дым, наполненный частичками сажи, токсичными элементами и угарным газом. Этот дым вызывает и обостряет множество заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также увеличивает детскую смертность.

Но самый большой урон наносится природе и всему живому в зоне поражения! Уничтожаются птичьи гнёзда, кроты, ёжики, грызуны, погибают полезные для почвы животные и бактерии! Огонь уничтожает вместе с сухой прошлогодней травой не только кустарники, но и деревья, попавшиеся ему на пути. А сколько случаев, когда он перебрасывается на окрестные леса и начинаются уже лесные пожары! А когда начинают гореть торфяники и этот смрад начинает окутывать соседние города! И все это делается из года в год. По традиции и привычке. Кстати, такие традиции кроме Украины есть только в России. Даже в Беларуси этот анахронизм побороли.

Что с этим делать? Можно конечно принять какой нибудь закон. Но кого напугаешь штрафами, которые никто не будет взимать? Ведь найти поджигателей нереально, да и кто будет это делать. Тем более, что в суде потом все равно ничего не докажешь. Помочь может только игра вдолгую, инициированная общественностью и поддержанная властью, и методичная работа над проблемой:

- пропаганда на ТВ;

- работа учителей с сельскими школьниками,

- оформление стендов и всевозможной яркой и креативной наглядной агитации по сёлам и пгт;

- социальная реклама в прессе и в наружной рекламе;

- позиция и активная агитация всех неравнодушных к этой проблеме людей!

А иначе стыд нам всем и позор! И представьте ужас всех этих маленьких птиц и зверьков от надвигающегося огня...

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр СоколовскийАлександр Соколовский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Александра Соколовского
Поделиться в Facebook

Наши блоги