В двух областях Украины из-за коронавируса объявили режим чрезвычайной ситуации

В двух областях Украины, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, с 17 марта объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Речь идет о Черновицкой и Житомирской областях, заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении, видео которого опубликовано на странице главы государства в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

facebook.com/cvODA

"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года", – заявил Зеленский.

Президент Украины 16 марта обратился к гражданам. OBOZREVATEL обнародовал полный текст обращения главы государства.

Напомним, что 16 марта еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19. Подозревают заболевание у 94 человек. Всего в стране больны пять человек: 4 в Черновицкой области и 1 в Житомирской.

За рубежом заражены шестеро украинцев. Жертвами вируса стали два человека - 71-летняя жительница Радомышля на Житомирщине и 65-летняя Раиса Малышева, пребывавшая в Италии.

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