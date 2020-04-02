Плюс 93 за полдня! В Украине обнаружили уже 897 человек с коронавирусом, 22 скончались

В Украине обнаружено уже 897 человек с коронавирусом, из них 93 инфицированных лишь за последние сутки.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в вечерней сводке в четверг, 2 апреля.

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"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – сказано в сообщении.

Подробная статистика по городам публикуется Минздравом по утрам. Согласно последним данным, наибольше случаев заражения зафиксировано в Киеве, Киевской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Ранее в Центре общественного здоровья Украины отмечали, что 85% жертв коронавируса – люди, старше 50 лет. При этом у них были и другие тяжелые заболевания, сердечно-сосудистые, диабет, проблемы с почками и легкими.

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Почти 900 человек заболели COVID-19 в Украине Фокус

Как писал OBOZREVATEL, во всем мире коронавирусом заразились более 1 млн человек, умерли свыше 51 тысячи, более 210 тысяч вылечились.

США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге – там уже более 232 тысяч больных.

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