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8 ноября • обновлено в 17:13
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"Сделано в "ЛНР": Харьков заполонили продукты из оккупации

1.3т Читать материал на украинском

В магазинах и на рынках в Харькове можно без проблем приобрести сладости, изготовленные в "Л/ДНР", с которыми территориально граничит область.

Об этом сообщил пользователь Артур Бакинский в Facebook-группе "Родной Славянск", опубликовав соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

По его словам, торт под названием то ли "Донбасс-Шахтер", то ли "Донбасс Шахтерский" он купил на большом промышленно-вещевом рынке Барабашово.

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В Харькове продают сладкие товары из "ЛНР"

В Харькове продают сладкие товары из "ЛНР"

Скриншот

Как видно на снимках, торт с черносливом изготовили, к тому же совсем недавно, на оккупированной территории Украины. В частности, адрес указан как: "ЛНР", г. Луганськ, ул. Фрунзе, 116 а. А дата производства: 02.11.2019 г.

"Сделано в "ЛНР", — также указано на упаковке сладкого продукта "от террористов".

Торт из "ЛНР"

Торт из "ЛНР"

Facebook Артур Бакинский/"Родной Славянск"

Торт из "ЛНР"

Торт из "ЛНР"

Facebook Артур Бакинский/"Родной Славянск"

В то же время в комментариях под фото, пользователи соцсети отметили, что сладости и не только с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей можно приобрести во многих торговых точках в Харькове.

Торт из "ЛНР"

Торт из "ЛНР"

Facebook Артур Бакинский/"Родной Славянск"

"О чем говорить, все понятно без слов", "Интересно, как решается вопрос проверки качества?", "Да его есть страшно!", "Покупая любой продукт или вещь в России или оккупированной территории, ты помогаешь оккупантам", "Черный. Слив", "Угостите этим тортиком СБУ!", "Это какой-то скандал", — написали они.

Скриншот

Скриншот

Facebook "Родной Славянск"

Кроме этого, на сообщение также отреагировал в своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Скриншот

Скриншот

Facebook "Родной Славянск"

"Пишут, что на Барабашево в г. Харьков приобрели сладкий тортик производства "ЛиНиРы". В комментариях добавляют, что сладостей с Луганды на рынке тьма, но никто их не видит как всегда", — иронично подчеркнул он.

Скриншот

Скриншот

Facebook "Родной Славянск"

Отметим, что примерно через два часа после публикации сообщение Артура Бакинского в Facebook-сообществе "Родной Славянск" удалили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Донецке похвастались открытием нового магазина со странным названием — "Мясной Ильич". Об этом написал украинский журналист и блогер Денис Казанский. На своей странице в Twitter он также поделился соответствующим снимком. Пользователи соцсети высмеяли креативность террористов.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Харьков
Теги
продукты ДНР торт Новости ЛНР
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Раскукарекались из-за тортика :-) У вас страна развалилась, причем по вашей вине, а вы за тортик переживаете. Кушайте тортик и скачите дальше.
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Николаев Олег
Николаев Олег
А в России украинские товары как корова языком слизала. Ноль. Раньше много пищевых продуктов было, от майонеза до водки.
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