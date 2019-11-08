"Сделано в "ЛНР": Харьков заполонили продукты из оккупации

В магазинах и на рынках в Харькове можно без проблем приобрести сладости, изготовленные в "Л/ДНР", с которыми территориально граничит область.
Об этом сообщил пользователь Артур Бакинский в Facebook-группе "Родной Славянск", опубликовав соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).
По его словам, торт под названием то ли "Донбасс-Шахтер", то ли "Донбасс Шахтерский" он купил на большом промышленно-вещевом рынке Барабашово.
В Харькове продают сладкие товары из "ЛНР"
Скриншот
Как видно на снимках, торт с черносливом изготовили, к тому же совсем недавно, на оккупированной территории Украины. В частности, адрес указан как: "ЛНР", г. Луганськ, ул. Фрунзе, 116 а. А дата производства: 02.11.2019 г.
"Сделано в "ЛНР", — также указано на упаковке сладкого продукта "от террористов".
Торт из "ЛНР"
Facebook Артур Бакинский/"Родной Славянск"
Торт из "ЛНР"
Facebook Артур Бакинский/"Родной Славянск"
В то же время в комментариях под фото, пользователи соцсети отметили, что сладости и не только с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей можно приобрести во многих торговых точках в Харькове.
Торт из "ЛНР"
Facebook Артур Бакинский/"Родной Славянск"
"О чем говорить, все понятно без слов", "Интересно, как решается вопрос проверки качества?", "Да его есть страшно!", "Покупая любой продукт или вещь в России или оккупированной территории, ты помогаешь оккупантам", "Черный. Слив", "Угостите этим тортиком СБУ!", "Это какой-то скандал", — написали они.
Скриншот
Facebook "Родной Славянск"
Кроме этого, на сообщение также отреагировал в своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
Скриншот
Facebook "Родной Славянск"
"Пишут, что на Барабашево в г. Харьков приобрели сладкий тортик производства "ЛиНиРы". В комментариях добавляют, что сладостей с Луганды на рынке тьма, но никто их не видит как всегда", — иронично подчеркнул он.
Скриншот
Facebook "Родной Славянск"
Отметим, что примерно через два часа после публикации сообщение Артура Бакинского в Facebook-сообществе "Родной Славянск" удалили.
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Донецке похвастались открытием нового магазина со странным названием — "Мясной Ильич". Об этом написал украинский журналист и блогер Денис Казанский. На своей странице в Twitter он также поделился соответствующим снимком. Пользователи соцсети высмеяли креативность террористов.
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