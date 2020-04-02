Через 10 лет в Украине может случиться катастрофа, под угрозой выживание – климатолог

Для мира и Украины в целом есть следующие 10 лет, чтобы избежать наиболее катастрофических изменений климата, после которых погода станет непредсказуемой.

Об этом в интервью УНН рассказал председатель Украинской климатической сети Илья Еременко.

Климатолог пояснил, что сейчас осадки выпадают неравномерно, поэтому растения пересушены, из-за чего происходит их возгорание. Также с большим количеством осадков не справляются наши системы дождевой канализации. Например, в некоторых городах после ливня вода может стоять глубиной в метр.

Засуха

По мнению Еременко, существует определенный предел, после которого изменения климата станут непредсказуемыми и неконтролируемыми.

"Пока мы эту границу не перешли, у нас есть ближайшие 10 лет для того, чтобы избежать наиболее катастрофических изменений. Это важно, ведь напрямую связано с выращиванием пищи", – пояснил он.

Климатолог подчеркнул, что человечество развивалось в условиях стабильного климата, но его кардинальные изменения ударят по выживанию людей.

"Мы знали, что если здесь растет рожь, то она здесь будет расти в следующем году и через 10 лет тоже. Люди могли рассчитывать на урожай, плюс-минус, конечно, погода менялась, но какие-то расчеты можно делать, а изменения климата, они подставят под угрозу выращивание пищи", – предупредил Еременко.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра ГСЧС Украины Татьяна Адаменко сообщила, что если в Украине сохранятся настоящие темпы повышения температуры, часть ее рискует превратиться в пустыню.

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