''Чем ближе выборы, тем моложе'': Герман уличили в новых ''перетяжках''

Бывшую советницу беглого украинского экс-президента Виктора Януковича Анну Герман подловили на новых пластических изменениях в лице.

На ее внешний вид в эфире одного из телеканалов обратил внимание украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Чем ближе парламентские выборы, тем моложе "натяжка" Гани. Так она рискует доперетягиваться", — написал он в личном Telegram-канале.

Анна Герман

Также Голобуцкий отметил, что Герман в эфире заявляла о ее роли "в уменьшении приговора Януковичу: "Есть вердикт суда и есть вердикт времени. И вот этот вердикт времени звучит очень коротко, очень ясно и очень убедительно. Всего одно предложение: при Януковиче людям жилось лучше".

"Люди — это такое, а вот персонально Гане однозначно жилось лучше. И, конечно, она от всего сердца выдала положительную характеристику "вечнолегитимному". Интересно, почему характеристику потребовали именно от нее?" — задался вопросом политтехнолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герман заявила, что она не делала пластических операций, а ее вид — это результат "просто хорошего света в студии".

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