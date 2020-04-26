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26 апреля • обновлено в 10:03
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ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ

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Согласно рассекреченным архивам КГБ, во время строительства Чернобыльской атомной электростанции допускалось грубое нарушение технических норм.

Архивные документы были рассекречены еще в 2016 году, но сегодня о них вспомнили в связи с годовщиной катастрофы на ЧАЭС, пишет в блоге на OBOZREVATEL Максим Мирович (чтобы посмотреть все документы, доскролльте до конца страницы).

Катастрофа на Чернобыльской АЭС

Катастрофа на Чернобыльской АЭС

Архивное фото

Один из документов – докладная записка Первому секретарю киевского обкома Компартии Украины Цыбулько В.М. о нарушении технических норм на строительстве Чернобыльской АЭС. Тематика записки напрямую касается технических нарушений в строительстве станции, а также говорит про воровство материалов со стройплощадки.

ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ
ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ
ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ

Второй документ – докладная записка и.о. начальника УКГБ при СМ УССР по Киевской области подполковнику Глушакову Г.И. о серьезных недостатках на строительстве ЧАЭС, отступлении от технических норм и нарушениях технологических процессов во время строительства.

ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ
ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ

Третий документ – докладная записка на имя начальника управления КГБ СССР по Киеву и Киевской области. Уже в первом абзаце говорится о серьезных нарушениях в строительстве станции, которые в дальнейшем могут привести в том числе и к авариям.

На второй странице речь идет об ошибках в покрытии машинного зала – возможно, в результате именно этого его крыша была пробита обломками активной зоны реактора в ходе аварии 1986 года. Много сказано там и про плохую гидроизоляцию энергоблоков.

На последних страницах говориться о многочисленных нарушениях техники безопасности и многочисленных травмах, полученных строителями во время работ по возведению АЭС.

ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ
ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ
ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ
ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ
ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ
ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ
ЧАЭС строили халатно и с воровством! В сети опять всплыли рассекреченные документы КГБ

Как рассказал OBOZREVATEL один из ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, пожарник из Припяти Петр Шаврей, до 26 апреля 1986 года на электростанции было еще две аварии.

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Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина
Теги
авария Чернобыльская АЭС
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чу ба тые, обратите внимание на фамилии...)))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
С к а к л ы всегда были руко жо п ы м и....)))
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Турчинов Каз**п
Турчинов Каз**п
Филькина грамота. Эти "документы" на Авито продаются. 100 хрювен килограмм.
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