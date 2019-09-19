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19 сентября • обновлено в 11:10
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"Бьют, убивают!" Сущенко рассказал об ужасах плена в российской тюрьме

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Освобожденный из российского плена украинский журналист Роман Сущенко рассказал об ужасах пребывания в российских тюрьмах.

Украинец отметил, что в "Лефортово" ему сменили 12 камер, сообщают "Факты".

"Но в камеру я попал чуть позже. Сначала отправили на карантин. В "Лефортово" совершенно иные условия, законы и порядки, нежели в других изоляторах. Это мне объяснили позже в "Матросской тишине". Десять суток провел в одиночке. Забрали все (собственно, из вещей при мне был лишь легкий рюкзак, в нем какие-то салфетки, вода и так далее), оставили только нижнее белье", – вспоминал он.

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Сущенко добавил, что в тюрьме ему выдали лишь фуфайку и шапку. Когда он находился в карантинной камере, то все время был под наблюдением – каждые полчаса-час заглядывал надзиратель. Охрана следила за тем, чтобы заключенный не покончил с собой.

"Стоят металлические койки (ножки забетонированы, нельзя никуда сдвинуть), шкафы приварены к стенам. Даже туалетной бумаги не было. Потом принесли зубную щетку, пасту и один бритвенный станок", – отметил он.

Журналист подчеркнул, что в изоляторе не было провокаций или насилия со стороны охраны, просто холодное отношение. При этом в камере он был один, без книг, газет, телевизора.

Роман Сущенко

Роман Сущенко

"На третий или четвертый день дали какой-то журнал, причем прошлогодний. Я хоть буквы увидел. Потому что реально можно было рехнуться", – рассказал он.

Также Сущенко поделился о других заключенных, которые испытали на себе ужасы российских тюрем.

"Была одна дама, попавшая, как я понял, по статье о терроризме. Ее постоянно возили в суд. Каждый раз было слышно, как она кричала в коридоре: "Бьют, убивают". Говоря на сленге, "раскачивала лодку". Тут же начинали стучать из других камер: "Вы что с человеком делаете?", потом она затихала", – подытожил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Роман Сущенко рассказал о провокациях в колонии РФ.

Отметим, что Сущенко, которого освободили из российской тюрьмы 7 сентября, запретили въезд в РФ на 20 лет.

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Персона
Роман Сущенко
Место
Украина
Тег
Россия - страна-агрессор
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Сцyко, узники Кремля уже себе на коллективную Нобелевскую премию по литературе наговорили.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
охренеть какая жестокость!!! мало того что с собой покончить не дают, так еще в коридоре какая то овца постоянно кричит!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вам самим не смешно это читать? Обоз, хватит позориться.
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