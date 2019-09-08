Были знаки: освобожденный украинский моряк раскрыл интересные детали из СИЗО

Матрос катера "Никополь" 21-летний Вячеслав Зинченко, вернувшийся домой вместе с 23 моряками и еще 11 политзаключенными украинцами в рамках обмена пленными 7 сентября, поведал об отличительных моментах в российском СИЗО, благодаря которым понял, что скоро выйдет на свободу.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег". Освобожденный моряк также рассказал о первом дне свободы, плене и в общем о пребывании в "Лефортово".

"Мне в пятницу воды не принесли. Мы заказывали на месяц наперед еду и воду, и вот моему соседу приносят, а мне — нет. И я понял, что это хороший знак, но подумал про себя: "Пока не сяду в самолёт, радоваться не буду". Потом ко мне зашёл консул, и я подписал документы, что могу покинуть территорию России. В четыре утра мне сказали: "С вещами на выход!" Самые долгожданные слова, которые я мечтал услышать в этих стенах", — поведал Зинченко.

Условия заключения в "Лефортово", признался Вячеслав, были жуткими: камера очень маленькая, постель хоть и меняли, но вечно приносили "то со следами крови, то с волосами", душ позволялся только раз в неделю.

Будни же в СИЗО для моряка проходили медленно и скучно. Он мог смотреть телевизор, читать книжки и гулять лишь по часу в день.

Вячеслав Зинченко с родными в аэропорту "Борисполь" EPA/UPG

"У меня был телевизор и возможность смотреть три канала с фильмами. Но мне нравился только один — канал Ю — там показывали украинские шоу, только в русском переводе, какие-то просто сериалы, в общем то, на что у меня не было времени, когда я служил. Информационных каналов не было, но в июле я настроил десять каналов, и там было много политики – вот честно, если бы я был гражданином Российской Федерации и смотрел только российское телевидение, я бы тоже боялся в Украину ехать, там же все время какие-то проблемы", — рассказал Зинченко.

Как и другим освобожденным украинцам, в ближайшее время Вячеславу предстоит лечение, реабилитация и возвращение к привычной жизни. Несмотря на это, парень уже имеет конкретные планы на будущее. Признался, что непременно продолжит службу в армии и будет помогать, чтобы никто не попал в такую же ситуацию, как он с товарищами.

"Это важное для меня решение. Хочу быть офицером, для этого нужно получить высшее образование. Я только лицей закончил и получил профессию электрогазосварщика. Был старшим матросом и занимался обслуживанием артустановки. Сейчас же понимаю, что у меня много сил и желания помогать другим, чтобы они не попали в похожую ситуацию, как мы с ребятами", — рассказал освобожденный украинец.

Правда, быть моряком он больше не хочет, хоть его и тянет к морю.

"Я же вырос возле воды, природы, на свежем воздухе. А у меня это все отняли, нужно исправлять. Вообще, сейчас, конечно, очень сложно, – с закрытого пространства попасть в такую тотальную свободу, очень непривычно. Здесь люди ходят, животные бегают, а там могла одна птичка пролететь и то, если повезет увидеть. Нужно время, чтобы адаптироваться, понять куда, дальше двигаться, сейчас слишком много внимания… Но в море выходить пока нет никакой мотивации и желания", — подытожил Вячеслав.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Вторых в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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