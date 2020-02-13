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13 февраля • обновлено в 13:12
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Буря успокоится: появился прогноз по Украине на День Валентина и Сретение

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В Украине в пятницу, 13 февраля, в большинстве областей ветер успокоится, осадки маловероятны и даже можно будет увидеть солнце.

Такой прогноз на своей странице в Facebook озвучила синоптик Наталья Диденко. "Лишь в западных областях набежит облачность, пройдут мокрый снег и дождь. Но на Западе Украины замечательных мест для романтических посиделок достаточно, поэтому будет, где укрыться от непогоды. Разве что туристам желательно горы пропустить. Близость циклона, атмосферный фронт", – предупредила она.

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Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

По ее словам, температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +1 +6 градусов, на юге +5 +8, в Крыму до +10 градусов.

В Киеве 14 февраля – ни дождя, ни снега. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2-4 градусов, а днем ​​потеплеет до +5 градусов.

На Сретение, 15 февраля, погода особо не изменится, разве на Севере немного увеличится облачность и появятся небольшие осадки, прогнозирует Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, теплая, бесснежная зима несет в себе огромные риски и может вызвать тяжелые последствия для всей экосистемы. В частности, весной Украину и вовсе может завалить снегом.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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