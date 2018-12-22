За предательство всегда нужно платить. Это может нравиться, может не нравиться, но прилетает всем. Кому-то раньше, кому-то позже, кому-то сразу карма лупит по темечку за то, что сделал в этой жизни поворот не туда.

С ватанов вообще спрос особый. Точнее с коллаборантов и тех, кто продали страну за русскую колбасу со вкусом колбасы. Этих бумеранг судьбы лупит так, что Спилберг чувствует себя лошарой, ибо такой сюжетной линии ему тупо не дано придумать.

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Итак, перейдем к кармобастеру. В главной роли Катя-ватница, дочь шахтера папы и педагога мамы. После школы Катя заканчивает училище, становится медсестрой, устраивается на работу и выходит замуж за красавца шахтера.

Все вроде у Кати хорошо. Появляются дети у семьи, а сама Катя тихонько учится на операционную медсестру. Да, муж бухает иногда, но зарабатывает прилично, семья ни в чем не нуждается. Катя не перестает учиться и становится общим хирургом. Дети растут, работу находят, у них есть будущее в жизни.

Но потом победила водка. Сначала муж шахтер начал бухать безбожно и Катя подает на развод: пришлось свою трешку в Донецке поделить и мучиться - суд поделил квартиру на две половины и жить на одной жилплощади, а бывший муж тупо в хлам каждый день. Ну а потом пришли за водкой русские на Донбасс и началась война в Украине.

И почалося. Бывший муж алкаш решил шо оно рембо и потопало ваивать с Хунтой. Хунта не поняла прикола и подарила алкоголику осколок в спину. В итоге предатель остался инвалидом и на всю жизнь прикованным к креслу. Ну, а потом инвалида споили американцы и он улетел к сталину. Русская колбаса оказалась немного дороже, чем предполагал коллаборант.

Катя-ватница тем временем работала работу. Но... Но жизнь без биндер не особо прибыльная оказалась, денег постоянно не хватало. И решила Катя просрать свою жизнь - пошла в батальон Восток и стала начмедом полка.

Сын Кати посмотрел на маму в медалях и потопал ваивать против биндер. Мама всячески берегла чадо, хотела шоб сын тупо ходил в форме и фоткался для соцсетей, но не воевал. Правда, биндеры не поняли прикола и какого хера 19- летний сопляк взял в руки оружие. И натравили на сына Кати ужгородского ногогрыза. В итоге малолетний коллаборант всего

через год боев остался без обеих ног.

Дочка кати поняла, шо в Донецке ловить нечего и решила устроить свою личную жизнь подальше от дома: вышла замуж за ихтамнета и уехала в рф жить. Но судьбу не на*бешь: руссий муж лупил ее очень, поэтому доця взяла детей в охапку и вернулась в Донецк к маме.

Мама увидела смысл жизни во внуках и решила помочь доце стать сильной и независимой: устроила чадо на работу писарем. Ну а сама мама поняла, что зарабатывать нужно больше, ибо зарплата начмеда Востока 12 тыщов фублев - это маловато будет.

С работой оказалось без биндер все ну очень плохо - как оказалось, прахлятые биндеры украли рабочие места в Донецке. Поэтому Катя-ватница подписала контракт с дыныры и поехала воевать и лечить на передовую. Та и платили на передовой на пару тыщов фублев больше, что было вообще очень кстати.

Ну а доця ватницы хотела любви большой и страстной. Дочка познакомилась с ваааще крутым чуваком из шпицназа дыныры, двухметровым накачанным ихтамнетом. Все подруги завидовали девчонке, ибо отхватила ну ваааще красавца. Но... Но дон иван оказался немного с браком: после пьянки с товарищами он избил дочку Кати так, что при виде дочери даже атеисты начинали люто креститься. И уехал после этого в рф.

Дочка вышла из больницы, глянула в зеркало, увидела там Франкенштейна и начала бухать. Собутыльника нашла быстро - это был ее брат, который подарил путину ноги. Бухали они с братцем безпробудно: молодая мама забила на детей и в итоге детей забрали в детдом. Катя-ватница в это время воевала с американцами, но пришлось брать отпуск - доця начала пропивать вещи из квартиры и выносить мозг маме.

И приехала Катя в Донецк проблемы решать: отправила двоих детей в реабилитационные центры, ибо боялась, шо пристрелит алкашню. После этого она пошла обратно воевать и слала детям подарки в психушки. Но денег все равно не хватало.

И устроилась Катя-ватница пулеметчицей на полставки. И опять Хунта не поняла прикола: зимой 18 года, после одного из боев, прилетели Кате в голову осколки и засели в мозгах. И тут за дело взялся бумеранг судьбы.

Бум! Оказалось, что Кате нужна операция, но такие в Донецке не делают, ибо специалисты уехали к Хунте.

Бум! Катю отправили в военный госпиталь в рф и сняли за операцию 300 тысяч фублями.

Бум! Ради операции пришлось продать квартиры в Донецке [свою и родителей], ибо обещанных 600 тысяч за ранение никто Кате не дал.

Бум! На оставшиеся деньги с продажи квартир купила хату в еб*нях краснодара Катя-ватница. Точнее сарай с окнами. Из-за этого Кате внуков не отдали, ибо не смогла она доказать, что жилье пригодно для детей.

Бум! Катя сцепилась с одним из алкашей краснодарских и получила с кулака в голову от русского быцаря.

Бум! Прошло с пару месяцев после операции и новый диагноз получила Катя-ватница - нужно срочно оперировать, ибо осколки не все вытянули из головы, а после удара один из них начал двигаться.

Бум! Денег нет у руководства дыныры для Кати: вместо 600 тысяч фублей Кате выдали аж 50 тыщов.

Бум! Катя легла в больницу-бомжатницу в рф со страшными головными болями и получила по голове от русских медсестр за симуляцию, ибо задрала криками всю больницу эта тупая хахлушка.

Бум! Через три дня в русской больнице Катя взяла билет в ад по акции и улетела на концерт к кабзону.

Бум! Родители Кати похоронили дочку в еб*нях рф, ибо грошей не было перевезти тело в Донецк.

Эпилог. Дочка Кати-ватницы в дурке, сын в так называемом военном госпитале-психбольнице. Детям кати возвращаться некуда: сын без ног с пенсией дыныры 3500 фублями, дочкой с пенсией 3200 разве смерть пугать, внуки в детдоме.

Мораль проста: за предательство всегда нужно платить. Только карма деньгами не берет. Особенно это касается коллаборантов.

P.S. Хочешь помочь рускому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/