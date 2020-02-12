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12 февраля • обновлено в 10:22
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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Бум на медицинские маски: смотрите, чтобы нам не пришлось трусы на голову надевать

1.2т

Достали.

Уже даже проходящая мимо бродячая собака интересуется возможностью купить пару миллионов медицинских масок на экспорт.

За последние две недели по поводу приобретения масок в миллионных количествах мне позвонили и написали знакомые из Франции, Германии, ОАЭ и Китая. Про мое существование вдруг вспомнили друзья из детства, знакомые которых я не слышал много лет и те кто вообще далёк от медицинской сферы.

Всем нужны маски оптом и чтобы сразу вывезти на экспорт.

Как оказалось, ажиотаж внутреннего потребления - это ничто по сравнению с тем, что все склады вывозятся от нас на экспорт.

Вчера ради интереса подсчитал общее количество запросов на маски, которые поступили только лично ко мне - хотят в разные страны купить 45 миллионов штук.

Думаю, в мирное время это где-то пятилетний запас потребления всей нашей страны.

Чтобы было понятно.

Сегодня Китай и ОАЭ готовы покупать одноразовые маски за $1 штука. В миллионных количествах. При ее себестоимости 0,03 цента.

Вы вообще представляете себе - 3600% заработок.

Настоящая масочная лихорадка.

Объяснение простое.

Миллиарды людей уже должны ходить в масках меняя их несколько раз в день. Основные производители масок находятся в Азии и давно уже работают 24/7 и только на внутреннее потребление. Масок не хватает - поэтому скупают по миру за любые деньги и везут туда где уже беда.

Только масок свободных в таких количествах нигде практически нет.

Одни страны, где вирус уже выявлен испытывают огромную нехватку масок - их или уже нет или по космическим ценам.

Другие страны - умные, куда вирус ещё не дошёл - понимая, что ситуация только набирает обороты давно уже запретили экспорт от себя масок.

И только мы с*ка как всегда.

В числе тех стран, откуда маски спокойно вывозят под ноль. Их готовы отсюда покупать за любые деньги. А мы делаем вид, что этого не замечаем.

На мой субъективный взгляд - это уже не вопрос бизнеса. Это уже вопрос национальной безопасности.

Рекомендую.

1. Немедленно ввести мораторий на экспорт и тем более ре-экспорт медицинских масок.

2. Проинформировать всех публично про остатки запасов масок на складах МОЗ, Минобороны и Госрезерва - пока их не сп*здили по $1 за штуку. Учитывая, какой соблазн.

Смотрите.

Чтобы пока вы там наверху меняете местами кровати, потом нам всем не пришлось трусы на голову надевать вместо медицинских масок.

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"смотрите, чтобы нам не пришлось трусы на голову надевать". Не трусы, зacpaнныe шаровары!:)
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